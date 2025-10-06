Лидерите от Западните Балкани искат ускорена евроинтеграция като гарант за сигурността

Лидерите на страните от Западните Балкани призоваха за ускоряване на процеса на евроинтеграция на региона като единствения начин за избягване на рискове за сигурността, съобщи „Коха“.
Албанският президент Байрам Бегай прие своите колеги от региона в Дуръс по време на срещата на върха „Брдо-Брийуни“, която тази година се проведе под мотото „Общи интереси, общ ангажимент за общо бъдеще: Заедно към ЕС“.
След приключването на срещата Бегай, заедно с президента на Словения Наташа Пирц Мусар и президента на Хърватия Зоран Миланович, проведоха съвместна пресконференция.
Бегай подчерта, че Албания остава ангажирана с ускоряването на процеса на интеграция в ЕС, като го разглежда като възможност за устойчиво развитие и поддържане на сигурността.
Президентът на Словения Наташа Пирц Мусар подчерта необходимостта от ускоряване на процеса на разширяване на ЕС, а хърватският президент Зоран Миланович предложи помощта на своята страна.
Косовският президент Вьоса Османи критикува ЕС заради продължаващите санкции и заради това, че кандидатурата на Косово за членство в блока не е разгледана.
Що се отнася до Плана за растеж на ЕС – пакет от 6 милиарда евро, одобрен през 2023 г., който също бе обсъден, всички страни от региона вече са получили първите средства, с изключение на Косово и Босна и Херцеговина (БиХ). Косово не може да се възползва заради липсата на парламент, който трябва да ратифицира споразумението.
Междувременно БиХ още не е представила необходимата програма за реформи пред европейските органи.
Процесът „Брдо-Брийуни“ е ежегодно многостранно събитие в Западните Балкани, инициирано през 2010 г. от Словения и Хърватия.
