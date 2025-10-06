Лил и Пари Сен Жермен завършиха 1:1 в мач от 7-мия кръг на френската Лига 1.

И двете попадения паднаха през втората част. Любопитно е, че точката за домакините донесе братът на суперзвездата Килиан Мбапе.

В 66-ата минута Нуно Мендеш отбеляза красив гол от свободен удар, завъртайки топката в горния десен ъгъл за 0:1.

После парижани създадоха няколко добри положения за удвояване на преднината си, но Лил бе отборът, който пое инициативата и изравни.

18-годишният Итън Мбапе засече подаване в наказателното поле и би по трева в средата на вратата, оставяйки вратаря безпомощен – 1:1. Младокът е продукт на школата на ПСЖ.

Грандът вече е втори в класирането на Лига 1 с 15 точки, а Лил е на седмо място с 10 точки.