      понеделник, 06.10.25
          Макрон даде на Лекорню 48 часа да спаси правителството си след подадената оставка

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Френският президент Еманюел Макрон даде на министър-председателя Себастиен Лекорню срок от два дни, за да спаси правителството си, след като премиерът подаде оставка по-малко от месец след встъпването си в длъжност, предаде АФП.

          По-рано на 6 октомври Лекорню подаде оставка само 14 часа след представянето на новия си кабинет, чийто първи съвет трябваше да се проведе още същия следобед.

          В неочакван обрат обаче Макрон проведе нови разговори с Лекорню вечерта и му даде срок от два дни, за да изготви план за „стабилността“ на страната, съобщи президентската канцелария.

          „По молба на президента приех да проведа последни разговори с политическите сили в името на стабилността на страната. В сряда вечер ще уведомя държавния глава дали това е възможно или не, за да може той да вземе всички необходими решения,“ написа Лекорню в платформата Х.

          Според представител на Елисейския дворец, Макрон е възложил на премиера „до сряда вечер да проведе финални преговори с цел определяне на платформа за действие и стабилност за страната“.

          Източник от президентството уточни, че Макрон е готов „да поеме отговорността си“, ако опитите на Лекорню се провалят — ясен намек, че може да бъдат свикани предсрочни парламентарни избори.

          Новият кабинет предизвика остри реакции още преди министрите да встъпят официално в длъжност — особено след назначаването на бившия финансов министър Брюно льо Мер за министър на отбраната.

          Дясната партия „Републиканците“ (LR) реагира гневно на решението, тъй като разглежда Льо Мер като въплъщение на икономическата политика на Макрон.

          „Това е още един знак за политическа арогантност от страна на президента,“ коментираха от LR.

          В опит да облекчи напрежението, Льо Мер обяви в Х, че се оттегля от правителството с незабавно действие.

