Марин Льо Пен поиска оставката на Макрон и разпускане на парламента след кризата с правителството

Френският депутат и лидер на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин Льо Пен призова за разпускане на парламента и за оставка на президента Еманюел Макрон, съобщиха френските медии.

Изявлението ѝ идва часове след като Макрон прие оставката на министър-председателя Себастиен Лекорню, по-малко от месец след назначаването му. Политическата нестабилност във Франция се задълбочи, след като правителството на Лекорню не успя да си осигури парламентарна подкрепа и се разпадна, преди да проведе първото си официално заседание.

„Тази криза е резултат от личната власт на един президент, който напълно е загубил връзка с реалността и с френския народ,“ заяви Льо Пен пред журналисти. „Единственото демократично решение е разпускане на парламента и нови избори.“

Сходна позиция изрази и Жордан Бардела, председател на „Национален сбор“ и дясна ръка на Льо Пен.

„Не може да има възстановяване на стабилността без нови избори и разпускане на Националната асамблея,“ заяви Бардела при пристигането си в централата на партията.

Кризата около оставката на Лекорню е поредният удар върху управлението на Макрон, който вече е изправен пред силно разделен парламент и засилено обществено недоволство. Ако президентът не успее да създаде стабилно мнозинство в следващите дни, нови предсрочни избори изглеждат все по-вероятни.