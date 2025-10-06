НА ЖИВО
          Мистерия: Пореден „самоубит" издател в Русия

          Снимка: Facebook
          Бившият дългогодишен директор на издателство „Правда“ Вячеслав Леонтиев е починал в Москва при обстоятелства, които по първоначални данни сочат към самоубийство, съобщи ТАСС, позовавайки се на информация от службите за спешна помощ.

          „Леонтиев е починал снощи. По първоначални данни той е посегнал на живота си вследствие на нервен срив,“ посочва източник на агенцията.

          Тялото на 87-годишния мъж е било открито под прозорците на апартамента му на улица Молодогвардейская в руската столица. По информация на разследващите няма данни за престъпна намеса.

          Вячеслав Леонтиев работи в издателство „Правда“ от 1971 г., първоначално като заместник-ръководител на производствения отдел. През 1984 г. оглавява издателството и го ръководи до преобразуването му във Федерално държавно унитарно предприятие „Прес“.

          Смъртта на Леонтиев се вписва в поредицата от мистериозни случаи със смъртта на високопоставени руски фигури, включително бизнесмени и държавни служители, свързвани с окръжението на Владимир Путин.

          Сред тях е бившият вицепрезидент на „Транснефт“ Андрей Бадалов, който почина на 4 юли 2025 г., след като падна от прозореца на дома си в московския квартал „Рубльовка“.

          През последните години подобни инциденти засегнаха и ръководители от държавния енергиен гигант „Газпром“, както и от компаниите „Новатек“ и „Лукойл“.

          През 2022 г. загина Равил Маганов, председател на „Лукойл“, след падане от прозореца на Централната клинична болница в Москва, известна още като Клиниката на Кремъл.
          Същия ден Владимир Путин посети лечебното заведение, за да отдаде последна почит на Михаил Горбачов, починал в същата седмица.

          През 2023 г. бе открита мъртва Марина Янкина, високопоставен служител във военното министерство на Русия, след падане от 16-ия етаж в Санкт Петербург — обстоятелствата и тогава останаха неясни.

          Година по-късно, през октомври 2024 г., Михаил Рогачев, бивш вицепрезидент на нефтената компания ЮКОС, също загина след падане от десетия етаж на своя апартамент в Москва.

          Серията от подобни смъртни случаи в руските елити засилва подозренията за систематични „инциденти“, свързани с вътрешнополитически напрежения и борба за влияние в обкръжението на Кремъл.

