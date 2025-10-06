Митичната каса с пари и злато в Царево е открита, вадят я с кран

Митичната каса на фирмата „Авто Яни“ от Царево, около която в последните дни се разпространиха какви ли не слухове и легенди за налични пари и злато, беше открита от водолази в морето край плаж Понтона. Сейфът се намирал под пластове кал и морски пясък, където бил отнесен след наводнението, ударило курорта, съобщава Флагман.бг.

Историята около касата бе предизвикала истинска „златна треска“ сред местните жители. Само няколко дни по-рано, на същото място, водата изхвърли банкноти от по сто лева, които хора от близкото гето събираха на шепи. Това подхрани слуховете, че вътре има милиони — според мълвата, трезорът съдържал 2 милиона лева, 300 хиляди евро и златни кюлчета. Мнозина започнали да ровят из калта, надявайки се да намерят част от изгубеното богатство.

Собственикът на фирмата, Яни Илиев, обаче отрича тези легенди. По думите му, в касата имало само около 20 хиляди лева и документи на неговите камиони. Той притежава автосервиз и автопарк с тежка техника, именно част от която сега се използва за издърпването на касата от морето.

В момента акцията по изваждането продължава, като районът е отцепен. Очевидци разказват, че с кран и въжета работниците внимателно повдигат тежкия сейф. Все още не е ясно дали касата се е отворила и какво точно има вътре, но находката е предизвикала огромен интерес сред местните, за които този сейф вече е придобил почти легендарен статус.