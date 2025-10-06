Над 100 деца се включват в боксовата „Купа Левски“

Над 100 ученици от цяла България на възраст между 12 и 14 години ще вземат участие в първия Национален боксов турнир „Купа Левски“, който ще се проведе от 10 до 12 октомври в Националния спортен комплекс „Диана“ в София.
Турнирът се организира от Боксов клуб „Левски“ със съдействието на Българската федерация по бокс (БФБокс) и подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Събитието е част от кампанията „Не на агресията и насилието на улицата“ и има три основни цели – борба с агресията сред младежите, откриване на нови таланти и почит към легендарния треньор Юрий Славчев.
Той подчерта, че в турнира ще участват само картотекирани състезатели, които ще имат възможност да се състезават „в храма на бокса“ – залата, в която тренират шампионите.
Три каузи и една цел – младите да изберат ринга пред улицата
Награди и признание
Първите три отбора в класирането ще получат купи, а най-добрият боксьор ще бъде отличен със специален приз на името на Юрий Славчев. За всички призьори са предвидени медали и професионални боксови ръкавици.
