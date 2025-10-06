НА ЖИВО
          Над 100 деца се включват в боксовата „Купа Левски“

          Снимка: Минко Чернев/БТА
          Над 100 ученици от цяла България на възраст между 12 и 14 години ще вземат участие в първия Национален боксов турнир „Купа Левски“, който ще се проведе от 10 до 12 октомври в Националния спортен комплекс „Диана“ в София.

          Турнирът се организира от Боксов клуб „Левски“ със съдействието на Българската федерация по бокс (БФБокс) и подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Събитието е част от кампанията „Не на агресията и насилието на улицата“ и има три основни цели – борба с агресията сред младежите, откриване на нови таланти и почит към легендарния треньор Юрий Славчев.

          „Благодаря на Боксов клуб „Левски“ за инициативата. Това е важно събитие, което подкрепяме с две ръце — обединение за българските деца. Много е важно в тази възрастова група да запалим искрата и да им покажем правилния път чрез спорта,“ заяви Красимир Инински, президент на БФБокс. „Сега турнирът е национален, но си пожелавам догодина да стане международен.“

          Той подчерта, че в турнира ще участват само картотекирани състезатели, които ще имат възможност да се състезават „в храма на бокса“ – залата, в която тренират шампионите.

          „Това е начинът да изгреят тези малки звездички, за да имаме един ден и други състезатели като Рой или като Рами Киуан,“ добави Инински.

          Три каузи и една цел – младите да изберат ринга пред улицата

          „Правим този турнир с три каузи – в памет на нашия легендарен треньор Юрий Славчев, за да научим младите на чест, борбен дух и воля, и за да канализираме тяхната енергия към нещо добро,“ обясни Владислав Георгиев, старши треньор на БК „Левски“. „Искаме децата да не проявяват агресия на улицата, а да я превръщат в сила на ринга. Колкото повече такива турнири има, толкова повече ще се развива българският бокс.“

          Награди и признание

          Първите три отбора в класирането ще получат купи, а най-добрият боксьор ще бъде отличен със специален приз на името на Юрий Славчев. За всички призьори са предвидени медали и професионални боксови ръкавици.

          „С този турнир искаме да привлечем повече деца към спорта. Боксът изгражда характера и подготвя за суровия живот. Аз лично дължа всичко на бокса — без него не знам къде щях да бъда,“ сподели Борислав Велев-Рой, многократен шампион на България и една от звездите на клуба.

          - Реклама -

