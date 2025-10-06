НА ЖИВО
      понеделник, 06.10.25
          Намериха 17 000 часовници имитация в Бургас

          Снимка: Агенция Митници
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Митнически служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха 16 995 ръчни часовници, имитиращи промишлен дизайн на световна търговска марка. Това обявиха от Агенция “Митници“. 

          Установено е, че артикулите нарушават права върху интелектуалната собственост.

          След митническа проверка на контейнер със стоки – транзит от Китай за Турция през България, бяха намерени часовниците с „марков“ дизайн. Контейнерът е пристигнал до Бургас с морски транспорт, за да продължи до крайната си дестинация с товарен автомобил.

          Анализ на риска е бил извършен от служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“, вследствие на което контейнера е бил избран за щателна митническа проверка. В хода на проверката инспекторите намират 16 995 ръчни часовници с механично отчитане, наподобяващи дизайна на защитена търговска марка, скрити сред декларираните стоки.

          Часовниците са задържани в изпълнение на Регламент (ЕС) №608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защита на правата върху интелектуалната собственост.

          За ситуацията е бил уведомен притежателят, който официално е потвърдил, че часовниците са произведени в нарушение на неговите права. Те ще бъдат унищожени под митнически контрол за сметка на притежателя на дизайна.

          Митнически служители на ТД Митница Бургас са задържали близо 1 милион търговски артикули за нарушени права върху интелектуалната собственост и в защита на потребителите от фалшиви и некачествени „маркови“ стоки от началото на годината.

