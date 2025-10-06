НА ЖИВО
          Няколко села в Монтана останаха без ток

          Поради лошото време и проливните дъждове през изминалата седмица вече няколко дни няколко Монтански села останаха без ток. Част от потърпевшите са селата Говежда и Дълги Дел, като местни изразиха недоволството си в сутрешния блок на бТВ от спирането и пускането на електричеството, което карало селата да приличат на дискотека и това се отразявало върху електроуредите.

          Жителите в района се оплаквали, че храната им се разваляла, като, за да я предпазят, те я оставяли в снега. Основните причини за това са, че тези населени места не разполагат с голяма верига магазини и местните съхранявали закупените от тях храни във фризери.

          БЧК и армията се включват в помощ за пострадалите в Елените

          „От нощта на четвъртък срещу петък до събота в 16.30 часа ние бяхме без ток – село Говежда и съседните две села. Дойде в 16.25, след това през нощта изгасна и в 9.35 дойде“,

          заяви в сутрешния блок на бТВ кметът на Говежда Младен Миронов.

          Усеща се като апокалипсис

          Красимир Петров, кметът на село Дълги Дел, посочи, че няма загинали заради бурите, както по Черноморието, но по негови думи хората са се почувствали като в апокалипсис. 

          „На фона на това електроразпределение Монтана не върши никакви превантивни мерки. Те не взимат никакви мерки за предотвратяване на такива ситуации“,

          добави Петров.

          БЧК и армията се включват в помощ за пострадалите в Елените

          Демерджиев за Радев: „Със сигурност не прави партия в президентството“

          Делян Пеевски пусна в пространството въпроса за президентска партия, като заяви, че президентството се пише устав на партията на Радев.
          Разследването на фаталното рали край Варна продължава

          След тежкия инцидент по време на рали състезание в неделя, Окръжната прокуратура във Варна започна разследване на трагедията.
          Румен Радев връчва наградите „Джон Атанасов“

          Президентът Румен Радев ще връчи отличията на лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2025 година. 

