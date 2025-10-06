Няколко села в Монтана останаха без ток

Поради лошото време и проливните дъждове през изминалата седмица вече няколко дни няколко Монтански села останаха без ток. Част от потърпевшите са селата Говежда и Дълги Дел, като местни изразиха недоволството си в сутрешния блок на бТВ от спирането и пускането на електричеството, което карало селата да приличат на дискотека и това се отразявало върху електроуредите.

Жителите в района се оплаквали, че храната им се разваляла, като, за да я предпазят, те я оставяли в снега. Основните причини за това са, че тези населени места не разполагат с голяма верига магазини и местните съхранявали закупените от тях храни във фризери.

„От нощта на четвъртък срещу петък до събота в 16.30 часа ние бяхме без ток – село Говежда и съседните две села. Дойде в 16.25, след това през нощта изгасна и в 9.35 дойде“, заяви в сутрешния блок на бТВ кметът на Говежда Младен Миронов.

Усеща се като апокалипсис

Красимир Петров, кметът на село Дълги Дел, посочи, че няма загинали заради бурите, както по Черноморието, но по негови думи хората са се почувствали като в апокалипсис.