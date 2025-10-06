Обгоряло тяло на 73-годишен мъж откриха край Разград

Обгоряло тяло на мъж е открито след пожар в покрайнините на разградското село Осенец, съобщиха от ОД на МВР в Разград. Сигналът е подаден около 15 часа на 5 октомври от кмета на населеното място.

При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие. Установена е самоличността на мъжа – 73-годишен жител на село Стражец. Тялото е откарано за аутопсия в болница в Русе.

По случая е образувано досъдебно производство. Според първоначалните данни, причината за пожара най-вероятно е запалване на дюшеци или други отпадъци, вследствие на което мъжът се е задушил, посочи Георгиева.