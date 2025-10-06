Оставащите италианци от флотилията „Глобална сумуд“ ще напуснат Израел

Петнадесетте италиански граждани, задържани от израелските сили след пресрещането на хуманитарната „Флотилия на глобалната сумуд“, ще напуснат Израел, съобщи външният министър на Италия Антонио Таяни.

„Последните 15 италианци от флотилията ще отпътуват утре с чартърен полет за Атина. Те ще получат съдействие от нашето посолство при заминаването си, както и в Гърция, по време на пътуването им към Италия,“ написа Таяни в платформата X. - Реклама -

За разлика от първата група от 26 италианци, които вече напуснаха Израел, тези 15 души трябваше да изчакат съдебното решение за експулсирането им, тъй като отказаха да подпишат документ за доброволно освобождаване.

Първата група беше посрещната от около 200 души на летище „Фиумичино“ в Рим. Няколко участници във флотилията осъдиха условията на задържане и определиха отношението на израелските власти като унизително.

Журналистът Саверио Томаси от онлайн изданието Fanpage заяви, че е бил ударен по гърба и главата от израелските охранители.

„Бяхме третирани като стари маймуни от най-лошите циркове на 20-те години,“ разказа Томаси, цитиран от агенция Анса.

„Флотилията на глобалната сумуд“ отплава миналия месец, превозвайки политици и активисти, сред които и шведската екоактивистка Грета Тунберг, с цел доставка на хуманитарна помощ за Газа, където според ООН вече е настъпил глад.

Израелският военноморски флот пресрещна корабите, като по-късно израелски официален представител потвърди, че над 400 души на борда са били възпрепятствани да достигнат палестинската територия.