      понеделник, 06.10.25
          Футбол

          От ЦСКА отговориха на феновете: Няма да се сливаме с други футболни клубове или юридически лица

          Ръководството на "червените" излезе с официално съобщение във връзка със спекулации от последните дни в медиите и социалните мрежи

          Снимка: БГНЕС
          Ръководството на ЦСКА излезе с категорична позиция по нашумялата тема от последните дни за потенциално обединение с ЦСКА 1948. От „Армията“ официално отрекоха подобна възможност не просто през следващите месеци, а когато и да е било:

          „Ръководството на ЦСКА категорично изразява възмущението си от твърденията в публичното пространство, че клубът ни възнамерява да участва в бъдещи проекти под каквато и да е форма („сливания“, „обединения“ и т.н.) с други футболни клубове или юридически лица. Приемаме всички подобни публикации, коментари и внушения за зле скалъпени опити за всяване на интриги и напрежение в клуба и в „червената“ общност в момент, в който ЦСКА е в процес на качествена трансформация и изграждане на солидни основи за бъдещето си развитие.

          ЦСКА е клуб със 77-годишна история и е доказана футболна марка не само в България, но и на европейската сцена. Клубът ни е социален феномен и ние носим историческа отговорност да пазим авторитета, името и обичта на милиони българи.

          В тази връзка ясно искаме да изразим решимостта си да се противопоставяме на всички зложелатели и откровени манипулатори, чиято единствена цел е да отклонят ЦСКА от предприетия път към превръщането му в модерен европейски клуб, с който всички негови привърженици да се гордеят.

          Убедени сме, че подобни „сензации“ няма как да разколебаят истинските „армейски“ фенове в подкрепата им към любимия клуб и заедно ще извървим пътя до голямата цел“ – написаха от ЦСКА в социалните мрежи.

