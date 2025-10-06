От последните минути: „Величие“ подготвя нов вот на недоверие, вижте темата

Партия „Величие“ обяви официално, че започва процедура по внасяне на вот на недоверие срещу настоящото правителство. Поводът е публикация в американското издание The Wall Street Journal, в която се твърди за среща между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и сина на президента Доналд Тръмп, по време на която били обсъждани възможни сделки, засягащи стратегически обекти на България.
Според партията, публикацията в WSJ съдържа твърдения за срещи и предложения, които поставят под въпрос националната сигурност на България. В текста се споменава, че Борисов и депутатът от ДПС-Ново начало Делян Пеевски са обсъждали възможни сделки, включително продажба на дял от стратегически обекти и облекчаване на санкции по закона „Магнитски“.
Искания и следващи стъпки
От „Величие“ настояват за пълна проверка на твърденията, описани в публикацията, и за незабавни политически последици за Борисов и Пеевски.
Партията обяви, че ще потърси подкрепа от парламентарните формации „МЕЧ“, „Възраждане“, АПС и ПП, за да събере необходимите подписи за внасяне на вота на недоверие.
План на действие
Сред предприетите от партията мерки са:
официално внасяне на проект за вот на недоверие в Народното събрание в най-кратки срокове;
провеждане на консултации с други политически формации за събиране на подкрепа;
създаване на специална комисия, която да събере и предостави необходимата информация по случая;
изискване на всички официални документи и кореспонденции, свързани с предполагаемите разговори и сделки, описани в публикацията на Wall Street Journal;
организиране на публичен дебат и призив за пълна прозрачност.
Според формацията, настоящото правителство е изгубило доверието на гражданите, а вотът на недоверие ще бъде първа стъпка към възстановяване на държавността и върховенството на закона.
