      понеделник, 06.10.25
          От последните минути: „Величие" подготвя нов вот на недоверие, вижте темата

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Партия „Величие“ обяви официално, че започва процедура по внасяне на вот на недоверие срещу настоящото правителство. Поводът е публикация в американското издание The Wall Street Journal, в която се твърди за среща между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и сина на президента Доналд Тръмп, по време на която били обсъждани възможни сделки, засягащи стратегически обекти на България.

          „Ако те имат някаква чест и достойнство, веднага ще напуснат това правителство, въпреки че ние знаем, че те нямат. Не можем да търпим национално предателство! Не можем повече да търпим това престъпно управление,“ заявяват от „Величие“ в официалното си прессъобщение.

          Според партията, публикацията в WSJ съдържа твърдения за срещи и предложения, които поставят под въпрос националната сигурност на България. В текста се споменава, че Борисов и депутатът от ДПС-Ново начало Делян Пеевски са обсъждали възможни сделки, включително продажба на дял от стратегически обекти и облекчаване на санкции по закона „Магнитски“.

          „Възможни са опити за предлагане на стратегически активи с цел осигуряване на политически и икономически интереси на отделни подставени лица от Пеевски и Борисов,“ се посочва в позицията на партията.

          Искания и следващи стъпки

          От „Величие“ настояват за пълна проверка на твърденията, описани в публикацията, и за незабавни политически последици за Борисов и Пеевски.

          Партията обяви, че ще потърси подкрепа от парламентарните формации „МЕЧ“, „Възраждане“, АПС и ПП, за да събере необходимите подписи за внасяне на вота на недоверие.

          „Ще инициираме официална парламентарна дискусия. България трябва да знае истината за това управление. Не можем да позволим стратегически обекти и национални интереси да се превръщат в разменна монета за лични облаги,“ заявяват от ръководството на „Величие“.

          План на действие

          Сред предприетите от партията мерки са:

          • официално внасяне на проект за вот на недоверие в Народното събрание в най-кратки срокове;
          • провеждане на консултации с други политически формации за събиране на подкрепа;
          • създаване на специална комисия, която да събере и предостави необходимата информация по случая;
          • изискване на всички официални документи и кореспонденции, свързани с предполагаемите разговори и сделки, описани в публикацията на Wall Street Journal;
          • организиране на публичен дебат и призив за пълна прозрачност.

          „Време е парламентът и обществото да покажат, че България няма да толерира повече управление, белязано от зависимости и задкулисие,“ подчертават от „Величие“.

          Според формацията, настоящото правителство е изгубило доверието на гражданите, а вотът на недоверие ще бъде първа стъпка към възстановяване на държавността и върховенството на закона.

