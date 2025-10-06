От последните минути: „Величие“ подготвя нов вот на недоверие, вижте темата

Партия „Величие“ обяви официално, че започва процедура по внасяне на вот на недоверие срещу настоящото правителство. Поводът е публикация в американското издание The Wall Street Journal, в която се твърди за среща между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и сина на президента Доналд Тръмп, по време на която били обсъждани възможни сделки, засягащи стратегически обекти на България.

„Ако те имат някаква чест и достойнство, веднага ще напуснат това правителство, въпреки че ние знаем, че те нямат. Не можем да търпим национално предателство! Не можем повече да търпим това престъпно управление,“ заявяват от „Величие“ в официалното си прессъобщение. - Реклама -

Според партията, публикацията в WSJ съдържа твърдения за срещи и предложения, които поставят под въпрос националната сигурност на България. В текста се споменава, че Борисов и депутатът от ДПС-Ново начало Делян Пеевски са обсъждали възможни сделки, включително продажба на дял от стратегически обекти и облекчаване на санкции по закона „Магнитски“.

„Възможни са опити за предлагане на стратегически активи с цел осигуряване на политически и икономически интереси на отделни подставени лица от Пеевски и Борисов,“ се посочва в позицията на партията.

Искания и следващи стъпки

От „Величие“ настояват за пълна проверка на твърденията, описани в публикацията, и за незабавни политически последици за Борисов и Пеевски.

Партията обяви, че ще потърси подкрепа от парламентарните формации „МЕЧ“, „Възраждане“, АПС и ПП, за да събере необходимите подписи за внасяне на вота на недоверие.

„Ще инициираме официална парламентарна дискусия. България трябва да знае истината за това управление. Не можем да позволим стратегически обекти и национални интереси да се превръщат в разменна монета за лични облаги,“ заявяват от ръководството на „Величие“.

План на действие

Сред предприетите от партията мерки са:

официално внасяне на проект за вот на недоверие в Народното събрание в най-кратки срокове;

в най-кратки срокове; провеждане на консултации с други политически формации за събиране на подкрепа;

с други политически формации за събиране на подкрепа; създаване на специална комисия , която да събере и предостави необходимата информация по случая;

, която да събере и предостави необходимата информация по случая; изискване на всички официални документи и кореспонденции , свързани с предполагаемите разговори и сделки, описани в публикацията на Wall Street Journal;

, свързани с предполагаемите разговори и сделки, описани в публикацията на Wall Street Journal; организиране на публичен дебат и призив за пълна прозрачност.

„Време е парламентът и обществото да покажат, че България няма да толерира повече управление, белязано от зависимости и задкулисие,“ подчертават от „Величие“.

Според формацията, настоящото правителство е изгубило доверието на гражданите, а вотът на недоверие ще бъде първа стъпка към възстановяване на държавността и върховенството на закона.