Политически трусове във Франция: Първи реакции след оставката на Льокорню

Само час след като обяви, че подава оставка, новоназначеният премиер на Франция Себастиен Льокорню направи публично изявление в двора на двореца Матиньон, седалището на правителството, в което обясни причините за решението си.

- Реклама -

„Бях готов на компромиси, но всяка политическа партия искаше другата да приеме цялата ѝ програма. Това направи управлението невъзможно,“ заяви Льокорню, видимо разочарован от липсата на политическо единство.

Той подчерта, че истинската отговорност на държавника е към страната, а не към партийния интерес:

„Винаги трябва да избираме родината си пред партията си,“ каза премиерът, като индиректно насочи критика към вътрешния министър Брюно Ретайо и партията „Републиканците“, без да ги споменава по име.

Решението на Льокорню дойде само часове след обявяването на неговия кабинет, което предизвика политически трус във Франция и моментално отприщи призиви за предсрочни парламентарни избори.

Лидерът на крайнодясната партия „Национален сбор“ Марин льо Пен призова президента Еманюел Макрон да разпусне парламента и да насрочи нови избори:

„Разпускането на парламента е абсолютно необходимо,“ заяви тя, като допълни, че би било „мъдро“ президентът сам да се оттегли – ход, който Макрон вече категорично е изключил.

Председателят на „Национален сбор“ Жордан Бардела също настоя за разпускане на Националното събрание, заявявайки, че без нов вот „стабилността не може да бъде възстановена“:

„Стабилността не може да се върне без връщане към урните и без разпускане на Националното събрание,“ каза той пред репортери при пристигането си в централата на партията.

Отляво лидерът на „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон също реагира остро, заявявайки:

„Избори за нищо и два вота на недоверие за нищо? Това няма да издържи.“