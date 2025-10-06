НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Пореден играч на Испания няма да може да играе срещу България

          Халфът на Манчестър Сити Родри ще пропусне предстоящите евроквалификации на Ла Фурия

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Звездата на Манчестър Сити – Родри, се очертава като поредният испанец, който няма да е на разположение за световната квалификация с България в следващите дни. Носителят на „Златната топка“ остана само 20 минути на терена в мача с Брентфорд от последния кръг във Висшата лига. 

          - Реклама -

          “Чувствам се добре. Усетих нещо в подколянното сухожилие, но не изглежда толкова сериозно. Важна е победата. Разтегнах малко, но това е част от процеса. Дали е свързано с контузията ми в коляното? Не мисля. Хубавото на това е, че излизаш, не се опитваш да продължиш, за да не позволиш на мускула да се разтегне повече, така че мисля, че в тези дни, в които ще имам почивка, ще мога да се възстановя. Надявам се да бъда готов за следващия мач” – сподели Родри на по-късен етап.

          Според популярният спортен журналист Фабрицио Романо – испанецът ще пропусне световните квалификации срещу Грузия и България в следващите дни. Най-вероятно Родри отново изпитва мусукулен проблем.

          Звездата на Манчестър Сити – Родри, се очертава като поредният испанец, който няма да е на разположение за световната квалификация с България в следващите дни. Носителят на „Златната топка“ остана само 20 минути на терена в мача с Брентфорд от последния кръг във Висшата лига. 

          - Реклама -

          “Чувствам се добре. Усетих нещо в подколянното сухожилие, но не изглежда толкова сериозно. Важна е победата. Разтегнах малко, но това е част от процеса. Дали е свързано с контузията ми в коляното? Не мисля. Хубавото на това е, че излизаш, не се опитваш да продължиш, за да не позволиш на мускула да се разтегне повече, така че мисля, че в тези дни, в които ще имам почивка, ще мога да се възстановя. Надявам се да бъда готов за следващия мач” – сподели Родри на по-късен етап.

          Според популярният спортен журналист Фабрицио Романо – испанецът ще пропусне световните квалификации срещу Грузия и България в следващите дни. Най-вероятно Родри отново изпитва мусукулен проблем.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          ТИР блокира Хаинбоаз, шофирайте внимателно

          Никола Павлов -
          Катастрофа между два товарни автомобила затруднява движението в Прохода на Републиката в района на гурковското село Пчелиново, съобщиха за БТА от Областната дирекция на...
          Футбол

          Трибуна Сектор Г: Истина ли е, че се обсъжда „обединение“ с проекта от Бистрица? Как точно ще се оформи и реализира този акт?

          Николай Минчев -
          Организираните фенове на ЦСКА от трибуна Сектор Г излязоха с официално позиция след вчерашния мач на "червените" с Лудогорец. В изявлението на привържениците се...
          Политика

          Политически трусове във Франция: Първи реакции след оставката на Льокорню

          Никола Павлов -
          Само час след като обяви, че подава оставка, новоназначеният премиер на Франция Себастиен Льокорню направи публично изявление в двора на двореца Матиньон, седалището на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions