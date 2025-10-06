Президентът на Мадагаскар назначи нов премиер в опит да овладее протестите

Президентът на Мадагаскар Андри Раджоелина назначи генерал Руфин Зафисамбо за министър-председател, в опит да потуши нарастващите антиправителствени протести, които разтърсват страната от седмици.
Назначението идва след ежедневни младежки демонстрации, започнали на 25 септември, които прераснаха в масово движение с искане за оставката на президента. Първоначално протестите бяха предизвикани от честите прекъсвания на водоснабдяването и електричеството, но впоследствие прераснаха в политически бунт.
В понеделник силите за сигурност използваха сълзотворен газ, за да разпръснат стотици демонстранти в столицата Антананариво, като поне един човек беше ранен, съобщиха репортери на АФП.
Миналата седмица Раджоелина уволни цялото си правителство, но този ход не успя да успокои общественото недоволство. По улиците на столицата продължават да избухват сблъсъци между протестиращи и полиция, която използва шокови гранати и газови оръжия за разпръсване на шествията.
В понеделник стотици студенти и жители се събраха близо до Университета Анкатсо, преди да се насочат към центъра на града, където бяха спрени от барикади на силите за сигурност.
Политическата криза в Мадагаскар се задълбочава, като назначаването на нов премиер се възприема като опит на Раджоелина да укрепи позициите си, но засега няма признаци протестите да стихват.
