Протест пред антикорупционната комисия: ДПС – Ново начало поиска да падне КПК

Пред сградата на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) тази сутрин се проведе протест на представители на младежката структура „ДПС – Ново начало“.

Участниците в демонстрацията настояха за закриване на комисията, като заявиха, че тя е превърната в „бухалка“ на управляващата коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП–ДБ).

Според протестиращите, КПК действа избирателно и политически мотивирано, а реформата в сектора „борба с корупцията“ трябва да започне „от нулата и с нови хора“.

Акцията премина спокойно и без инциденти, а протестиращите заявиха, че ще продължат да настояват за разпускане на комисията и създаване на независим орган с реален обществен контрол.

„Събрахме се тук, за да кажем, че искаме закриване на Антикорупционната комисия, понеже тя е бухалка в ръцете на ПП–ДБ. Театърът, който правят вече няколко месеца, се случва така: те идват и си поръчват техни хора с партиен билет. Използват по най-грозния начин бухалката на Антикорупционната комисия, за да уреждат вътрешнопартийните си сметки. Заедно с техния „бащица“ Радев, с Копринков и Узунов. Преди два месеца нашият лидер Делян Пеевски ясно и категорично каза: „Искам закриване на Антикорупционната комисия”. При него има синхрон между думи и дела. И днес сме тук, за да кажем, че потвърждаваме това и очакваме час по-скоро преустановяване на тяхната дейност”, заяви Радослав Ревански от „ДПС – Ново начало”.

В същото време на място отидоха представители на ПП, за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена.

„Очакваме да не се бави повече разследването за четиримата души, защото се използва като причина те да бъдат държани в ареста. А те реално са невинни”, каза Петков.