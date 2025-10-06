Путин и Нетаняху обсъдиха плана на Тръмп за Газа и ситуацията в Близкия изток

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на който двамата лидери обсъдиха събитията в Близкия изток и уреждането на ситуацията в ивицата Газа, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС.
По време на разговора Путин и Нетаняху обмениха мнения и по други регионални въпроси, сред които иранската ядрена програма и ситуацията в Сирия.
Руският лидер е потвърдил непоколебимата позиция на Москва в подкрепа на всеобхватно уреждане на палестинския въпрос, основано на международното право.
