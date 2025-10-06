Путин и Нетаняху обсъдиха плана на Тръмп за Газа и ситуацията в Близкия изток

Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на който двамата лидери обсъдиха събитията в Близкия изток и уреждането на ситуацията в ивицата Газа, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС.

„Актуалните събития в Близкия изток бяха обсъдени подробно, включително в контекста на плана на президента на САЩ за нормализиране на ситуацията в ивицата Газа," се посочва в официалното съобщение.

По време на разговора Путин и Нетаняху обмениха мнения и по други регионални въпроси, сред които иранската ядрена програма и ситуацията в Сирия.

„Беше изразен интерес към намирането на договорено решение на ситуацията около ядрената програма на Иран и към по-нататъшна стабилизация в Сирия,“ допълва Кремъл.

Руският лидер е потвърдил непоколебимата позиция на Москва в подкрепа на всеобхватно уреждане на палестинския въпрос, основано на международното право.