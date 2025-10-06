НА ЖИВО
          НачалоЕвропаПолитика

          Путин и Нетаняху обсъдиха плана на Тръмп за Газа и ситуацията в Близкия изток

          Снимка: Reuters
          Руският президент Владимир Путин проведе телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху, по време на който двамата лидери обсъдиха събитията в Близкия изток и уреждането на ситуацията в ивицата Газа, съобщи пресслужбата на Кремъл, цитирана от ТАСС.

          „Актуалните събития в Близкия изток бяха обсъдени подробно, включително в контекста на плана на президента на САЩ за нормализиране на ситуацията в ивицата Газа,“ се посочва в официалното съобщение.

          По време на разговора Путин и Нетаняху обмениха мнения и по други регионални въпроси, сред които иранската ядрена програма и ситуацията в Сирия.

          „Беше изразен интерес към намирането на договорено решение на ситуацията около ядрената програма на Иран и към по-нататъшна стабилизация в Сирия,“ допълва Кремъл.

          Руският лидер е потвърдил непоколебимата позиция на Москва в подкрепа на всеобхватно уреждане на палестинския въпрос, основано на международното право.

          „Владимир Путин потвърди непоколебимата позиция на Русия в полза на всеобхватно уреждане на палестинския въпрос, основано на добре установена международна правна рамка,“ се казва в заключение на изявлението.

          Политика

          Фон дер Лайен призова за единство преди двата вота на недоверие в Европарламента

          Красимир Попов -
          В понеделник председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен отправи призив за единство, предупреждавайки евродепутатите, че вотовете на недоверие, с които ще се...
          Политика

          Египтянинът Халед Ел-Анани е номиниран за генерален директор на ЮНЕСКО

          Красимир Попов -
          Египетският политик и професор по египтология Халед Ел-Анани е номиниран от Изпълнителния съвет на Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) за...
          Политика

          Сърбия и Румъния укрепват партньорството си и подписаха ново споразумение за сътрудничество

          Красимир Попов -
          Отношенията между Сърбия и Румъния са „изключително приятелски“, заяви сръбският вицепремиер и вътрешен министър Ивица Дачич по време на срещата си с румънския министър...

