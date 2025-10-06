НА ЖИВО
          Разследването на фаталното рали край Варна продължава

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          След тежкия инцидент по време на рали състезание в неделя, Окръжната прокуратура във Варна започна разследване на трагедията, при която загина мъж, а 27-годишна жена е в критично състояние.

          Хронология на събитията

          Още в първата минута след старта автомобилът на състезателя Нейко Нейков излязъл от пътя на завой, помитайки мантинелата и хората зад нея. Според организаторите, зрителите нямали право да следят състезанието от това място, но въпреки забраната го направили.

          „Има грешка на пилота, тъй като е подходил неправилно към завоя. Но той е на състезание и подобно нещо може да се случи. Публиката е навлязла в забранена зона, която беше маркирана. Видни са лентите и надписите. Вероятно са дошли от гората”,
          заяви Слави Славов, спортен директор на състезанието.

          Полевият тест за алкохол на водача е отрицателен, но тестът за наркотици е отчел наличие на амфетамин. Състезателят е задържан за срок до 24 часа, а кръвната проба трябва да потвърди или отхвърли резултата от полевия тест.

          „Пилотът доброволно се подложи на тестове за алкохол и наркотици. Беше изненадан, че едната проба излезе положителна. Посъветвах го да направи кръвна”,
          допълни Славов.

          Организация и мерки за сигурност

          Славов уточни, че организацията на подобно събитие отнема време и се извършва при строг контрол:

          „Обучават се маршали, провеждат се семинари, инструктажи, оценява се рискът на трасето, за да се прецени къде може да бъде разположена публика. Работи се с полиция, медицински екипи и т.н., за да бъде обезопасено всичко.”

          Преди старта всички участници са преминали проверка на трасето, извършени са медицински прегледи и тестове за алкохол.

          „Всички мерки по всички изисквания бяха предприети”,
          увери Деян Драганов от СБА.

