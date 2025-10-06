НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Румен Петков: Правителството се справи много добре с водната криза

          0
          0
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Правителството се справи много добре с водната криза, но плевенчани имат право да са гневни заради тези десет години бездействие.“

          Това заяви председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Петков заяви, че в Плевен вече няма водна криза, но днес се е стигнало до сбиване между спекуланти и представители на държавата, поради което МВР трябвало незабавно да се намеси, за да не се продължават такива действия.

          Председателят на ПП АБВ коментира и наводнението в Елените. По думите му прокуратурата трябва незабавно да се самосезира и да открие нарушителите, тъй като случилото се там не се дължи единствено на природното бедствие.

          „Правителството се справи много добре с водната криза, но плевенчани имат право да са гневни заради тези десет години бездействие.“

          Това заяви председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Петков заяви, че в Плевен вече няма водна криза, но днес се е стигнало до сбиване между спекуланти и представители на държавата, поради което МВР трябвало незабавно да се намеси, за да не се продължават такива действия.

          Председателят на ПП АБВ коментира и наводнението в Елените. По думите му прокуратурата трябва незабавно да се самосезира и да открие нарушителите, тъй като случилото се там не се дължи единствено на природното бедствие.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Над 100 деца се включват в боксовата „Купа Левски“

          Никола Павлов -
          Над 100 ученици от цяла България на възраст между 12 и 14 години ще вземат участие в първия Национален боксов турнир „Купа Левски“, който...
          Политика

          Израел и „Хамас“ започнаха преговорите за мир в Газа

          Никола Павлов -
          Преговарящи от Израел и Хамас са започнали косвени разговори в египетския курорт Шарм ел-Шейх, посветени на обмен на заложници и затворници, както и на...
          Политика

          Иван Христанов: Търсим за Пазарджик местен, свестен и известен кандидат

          Златина Петкова -
          "Търсим за Пазарджик местен, свестен и известен кандидат. Такъв е Стоян Стоянов, който е нашият кандидат за общински съветник." Това каза председателят на ПП "Единение"...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions