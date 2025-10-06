НА ЖИВО
      понеделник, 06.10.25
          Румен Радев връчва наградите „Джон Атанасов"

          Снимка: БГНЕС
          Президентът Румен Радев ще връчи отличията на лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2025 година, информираха от прессекретариата на държавния глава. 

          Заслужили български ученици ще получат отличия олимпийски състезатели по информатика и информационни технологии, перспективни млади визионери, разработили проекти с висок обществен принос, и утвърдени преподаватели, обучили успешни състезатели и професионалисти в компютърните науки. 

          Наградените ще са разделени в три категории – Грамота „Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“, „Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“, както и „Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти”.

          От Президентството припомниха, че церемонията, чийто патрон е проф. Джон Атанасов, виден изобретател с български произход, се провеждат за 23-та поредна година.

          В миналигодишното издание на конкурса, наградата „Джон Атанасов“ в категорията „Проект с висок обществен принос“ получи Йонко Чуклев – утвърден млад професионалист, създал заедно с партньорите си „Инкубатор по роботика“, който  предоставя на младежи с иновативни технически идеи финансиране, подкрепа от опитни инженери и достъп до лаборатории и развойни центрове. 

          Миналата година конкурсът в категория „Проект с висок обществен принос“ беше спечелен от Йонко Чуклев – утвърден млад професионалист, създал „Инкубатор по роботика“ заедно с партньорите си, който предоставя финансиране на младежи с иновативни технически идеи, подкрепа от опитни инженери и достъп до лаборатории и развойни центрове. 

          1 коментар

          1. АЗ , ИВАН С.Д. ЛИЧНО СЪМ СЕ РЪКУВАЛ СЪС ДЖОН АТАНАСОВ .Е? И КАКВО ОТ ТОВА ..?!БЕДЕН СЪМ И НА ТРЕТА ГЛУХА !!

