Сарафов: Прокуратурата е гръбнакът на правовата държава

И.д. главен прокурор Борислав Сарафов откри Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни, който се провежда в София. В словото си той подчерта, че прокуратурата е гръбнакът на правовата държава, а в България тя играе решаваща роля не само в наказателното правосъдие, но и в защитата на обществения интерес.

- Реклама -

„Прокуратурата във всяка една страна е гръбнакът на правовата държава, в България тя има ключова роля в опазването на обществения интерес“, заяви Сарафов пред участниците във форума.

Той предложи създаването на постоянна балканска прокурорска платформа, както и на технически екип, който да поддържа постоянна комуникация между институциите от региона. Според него това ще улесни обмена на опит и добри практики в областта на борбата с корупцията, трафика на хора, киберпрестъпленията и опазването на околната среда.

Сарафов акцентира върху необходимостта от осъвременяване и дори уеднаквяване на законодателството между балканските държави, за да се улесни взаимодействието при разследвания на трансгранични престъпления.

На събитието присъстват министър-председателят Росен Желязков, министърът на правосъдието Георги Георгиев, както и президентът на Евроджъст Михаел Шмид.

Форумът събира ръководителите на прокуратури от Югоизточна Европа и представители на партньорски институции от Европейския съюз. Той се провежда по инициатива на главните прокурори на България и Турция, като първото издание се е състояло през 2019 г. в Измир. София е домакин на форума за втори път, след като събитието се утвърди като платформа за сътрудничество в борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и други форми на престъпност.

Основните теми на тазгодишното издание са насочени към противодействие на тероризма и трафика на наркотици, разследване на престъпления в дигитална среда, включително такива, извършени с криптовалути, както и засилване на сътрудничеството с трети държави в борбата срещу транснационалната престъпност в Балканския регион.