Сърбия и Румъния укрепват партньорството си и подписаха ново споразумение за сътрудничество

Отношенията между Сърбия и Румъния са „изключително приятелски“, заяви сръбският вицепремиер и вътрешен министър Ивица Дачич по време на срещата си с румънския министър на вътрешните работи Мариан-Каталин Предою.
Дачич изрази благодарност към Румъния за нейната принципна позиция относно териториалната цялост и суверенитета на Сърбия, както и за отказа ѝ да признае едностранно обявената независимост на Косово.
По време на разговорите двете страни подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на превенцията, ограничаването и смекчаването на последиците от природни бедствия, което, по думите на Дачич, допълнително укрепва двустранните връзки.
Той подчерта, че Сърбия и Румъния споделят обща граница и заедно се изправят срещу незаконната миграция, трафика на наркотици и оръжие, търговията с хора и разпространението на психоактивни вещества.
От своя страна Мариан-Каталин Предою изтъкна, че отношенията между двете страни са традиционно приятелски и стратегически важни.
Румънският министър потвърди, че позицията на Румъния по отношение на Косово остава непроменена.
Той също така благодари на Белград за подкрепата на Сърбия за присъединяването на Румъния към Шенгенското пространство и увери, че сръбските граждани ще получават пълно съдействие при пътуване и взаимодействие с румънските институции.
