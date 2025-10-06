Сърбия и Румъния укрепват партньорството си и подписаха ново споразумение за сътрудничество

Отношенията между Сърбия и Румъния са „изключително приятелски“, заяви сръбският вицепремиер и вътрешен министър Ивица Дачич по време на срещата си с румънския министър на вътрешните работи Мариан-Каталин Предою.

- Реклама -

Дачич изрази благодарност към Румъния за нейната принципна позиция относно териториалната цялост и суверенитета на Сърбия, както и за отказа ѝ да признае едностранно обявената независимост на Косово.

По време на разговорите двете страни подписаха Споразумение за сътрудничество в областта на превенцията, ограничаването и смекчаването на последиците от природни бедствия, което, по думите на Дачич, допълнително укрепва двустранните връзки.

„Сътрудничеството между нашите две гранични полиции е много добро, то функционира успешно както в борбата срещу незаконната миграция, така и при осигуряването на нормалното движение на границата. Миналата година нашата граница преминаха 3 736 000 пътници, 960 000 леки автомобила, 184 000 товарни превозни средства и 12 000 автобуса, което показва колко важно е това сътрудничество,“ посочи Дачич.

Той подчерта, че Сърбия и Румъния споделят обща граница и заедно се изправят срещу незаконната миграция, трафика на наркотици и оръжие, търговията с хора и разпространението на психоактивни вещества.

„Румъния може да разчита на подкрепата на Сърбия във всичко, което е от жизненоважно значение за нейните национални интереси,“ заяви още сръбският министър.

От своя страна Мариан-Каталин Предою изтъкна, че отношенията между двете страни са традиционно приятелски и стратегически важни.

„Тези приятелски отношения и взаимното доверие са задачи, които трябва да поддържаме и развиваме. Сърбия е много важен съсед — имаме икономически връзки, имаме граждани, които живеят и от двете страни на границата, и сме свързани както икономически, така и приятелски,“ каза той.

Румънският министър потвърди, че позицията на Румъния по отношение на Косово остава непроменена.

„Румъния не признава така нареченото Косово и тази позиция ще остане непроменена,“ заяви Предою.

Той също така благодари на Белград за подкрепата на Сърбия за присъединяването на Румъния към Шенгенското пространство и увери, че сръбските граждани ще получават пълно съдействие при пътуване и взаимодействие с румънските институции.