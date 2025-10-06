Сблъсък на кръстовище в Хасково – двама пострадаха при удар с камион

Двама души са пострадали при пътнотранспортно произшествие в Хасково между автомобил на електроразпределително дружество от Пловдив и камион на сметосъбираща фирма от София, съобщиха от Областната дирекция на МВР.
Инцидентът е станал на 3 октомври на кръстовището между улиците „Хасковска“ и „Васил Априлов“. Ранени са 57-годишният водач на служебния автомобил и 28-годишният му спътник.
Двамата са настанени за лечение в хасковската болница, като състоянието им е стабилно и няма опасност за живота им.
Пробите за алкохол и на двамата шофьори са отрицателни. Според първоначалните данни, произшествието е причинено след удар в задната част на камиона.
По случая е образувано досъдебно производство.
