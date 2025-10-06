Селта и Атлетико не излъчиха победител 

Селта и Атлетико Мадрид не се победиха, завършвайки 1:1 в двубой от осмия кръг на Ла Лига.

Голът за „дюшекчиите“ бе вкаран от играч на Селта, а домакините изравниха чрез попадение на легендата си Яго Аспас. Мадридчани играха с човек по-малко от края на първото полувреме заради червен картон на Клеман Ленгле.

Тимът на Диего Симеоне е пети в класирането с 13 точки. Селта е 16-и с шест точки.

Първата ситуация в двубоя бе още във втората минута, когато Борха Иглесиас засече топката с глава, но я прати встрани.

Атлетико Мадрид успя да поведе в шестата минута. Пабло Бариос бе изведен, напредна към наказателното, където искаше да подаде на Хулиан Алварес, но Карл Старфелт в опита си да пресече паса прати топката в собствената си врата.

В 34-ата минута Давид Ханцко стреля по земя, но не затрудни Андрей Раду. Пет минути след това Николас Гонсалес засече центриране, но много над вратата.

Атлетико Мадрид остана с човек по-малко в 40-ата минута, когато Клеман Ленгле бе изгонен с втори жълт картон.

В края на първата част Ян Облак се отличи със спасяване при изстрел с на Борха Иглесиас насочен в средата на вратата му.

Селта стигна до изравнителен гол в 68-ата минута. Облак отрази опита за гол на Борха Иглесиас, но при добавката влезлият като резерва Яго Аспас отблизо вкара топката в мрежата за 1:1.

Около четвърт час преди края на мача Робин Льо Норман опита да засече центриране от корнер около точката за дузпата, но насочи удара си на сантиметри встрани от десния страничен стълб.