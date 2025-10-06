НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Селта и Атлетико не излъчиха победител 

          Мадридчани играха с човек по-малко от края на първото полувреме заради червен картон на Клеман Ленгле

          0
          9
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Селта и Атлетико Мадрид не се победиха, завършвайки 1:1 в двубой от осмия кръг на Ла Лига. 

          - Реклама -

          Голът за „дюшекчиите“ бе вкаран от играч на Селта, а домакините изравниха чрез попадение на легендата си Яго Аспас. Мадридчани играха с човек по-малко от края на първото полувреме заради червен картон на Клеман Ленгле. 

          Тимът на Диего Симеоне е пети в класирането с 13 точки. Селта е 16-и с шест точки. 

          Първата ситуация в двубоя бе още във втората минута, когато Борха Иглесиас засече топката с глава, но я прати встрани. 

          Атлетико Мадрид успя да поведе в шестата минута. Пабло Бариос бе изведен, напредна към наказателното, където искаше да подаде на Хулиан Алварес, но Карл Старфелт в опита си да пресече паса прати топката в собствената си врата. 

          В 34-ата минута Давид Ханцко стреля по земя, но не затрудни Андрей Раду. Пет минути след това Николас Гонсалес засече центриране, но много над вратата. 

          Атлетико Мадрид остана с човек по-малко в 40-ата минута, когато Клеман Ленгле бе изгонен с втори жълт картон. 

          В края на първата част Ян Облак се отличи със спасяване при изстрел с на Борха Иглесиас насочен в средата на вратата му. 

          Селта стигна до изравнителен гол в 68-ата минута. Облак отрази опита за гол на Борха Иглесиас, но при добавката влезлият като резерва Яго Аспас отблизо вкара топката в мрежата за 1:1. 

          Около четвърт час преди края на мача Робин Льо Норман опита да засече центриране от корнер около точката за дузпата, но насочи удара си на сантиметри встрани от десния страничен стълб. 

          Селта и Атлетико Мадрид не се победиха, завършвайки 1:1 в двубой от осмия кръг на Ла Лига. 

          - Реклама -

          Голът за „дюшекчиите“ бе вкаран от играч на Селта, а домакините изравниха чрез попадение на легендата си Яго Аспас. Мадридчани играха с човек по-малко от края на първото полувреме заради червен картон на Клеман Ленгле. 

          Тимът на Диего Симеоне е пети в класирането с 13 точки. Селта е 16-и с шест точки. 

          Първата ситуация в двубоя бе още във втората минута, когато Борха Иглесиас засече топката с глава, но я прати встрани. 

          Атлетико Мадрид успя да поведе в шестата минута. Пабло Бариос бе изведен, напредна към наказателното, където искаше да подаде на Хулиан Алварес, но Карл Старфелт в опита си да пресече паса прати топката в собствената си врата. 

          В 34-ата минута Давид Ханцко стреля по земя, но не затрудни Андрей Раду. Пет минути след това Николас Гонсалес засече центриране, но много над вратата. 

          Атлетико Мадрид остана с човек по-малко в 40-ата минута, когато Клеман Ленгле бе изгонен с втори жълт картон. 

          В края на първата част Ян Облак се отличи със спасяване при изстрел с на Борха Иглесиас насочен в средата на вратата му. 

          Селта стигна до изравнителен гол в 68-ата минута. Облак отрази опита за гол на Борха Иглесиас, но при добавката влезлият като резерва Яго Аспас отблизо вкара топката в мрежата за 1:1. 

          Около четвърт час преди края на мача Робин Льо Норман опита да засече центриране от корнер около точката за дузпата, но насочи удара си на сантиметри встрани от десния страничен стълб. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Лил и Пари Сен Жермен завършиха 1:1

          Станимир Бакалов -
          Лил и Пари Сен Жермен завършиха 1:1 в мач от 7-мия кръг на френската Лига 1. И двете попадения паднаха през втората част. Любопитно е,...
          Спорт

          Пропусната дузпа провали Милан срещу Ювентус

          Станимир Бакалов -
          Ювентус и Милан не успяха да се победят в голямото дерби от шестия кръг на Серия А. Срещата в Торино завърши 0:0, а "росонерите"...
          Спорт

          ЦСКА изпусна Лудогорец с 10 души

          Станимир Бакалов -
          В мач от 11 кръг на Първа лига ЦСКА и Лудогорец не успяха да си вкарат гол (0:0) след около 100 минути битка на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions