      понеделник, 06.10.25
          Щатите Орегон и Калифорния съдят администрацията на Тръмп заради изпращането на войници

          Снимка/BGNES
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди изпращането на около 200 войници от Националната гвардия на Калифорния в Орегон, в отговор на решението на федерален съд временно да блокира предходна мярка за военна намеса в щата.

          Контролираните от демократите власти в Калифорния и Орегон внесоха съвместен иск във федерален съд с искане заповедта на държавния глава да бъде окончателно блокирана, определяйки я като необоснована и политически мотивирана.

          В края на миналия месец Пентагонът обяви разполагането на войници от Орегон в най-големия град на щата – Портланд, за да подпомагат имиграционните и други федерални служби. В събота обаче федералният съдия Карин Имъргат временно спря изпълнението на заповедта, докато тече съдебното ѝ оспорване.

          В отговор Тръмп разпореди ново разполагане – този път на войници от Националната гвардия на Калифорния в района на Лос Анджелис, които също да бъдат изпратени в Орегон. Но и тази заповед бе временно спряна от същия съдия.

          Според властите в Орегон решението за разполагане на Националната гвардия е без правна и оперативна необходимост, като те подчертават, че ситуацията в щата е под контрол на местните власти.

          Заповедта е част от по-широката кампания на президента Тръмп за изпращане на федерални сили в градове, управлявани от демократите, сред които са Вашингтон и Чикаго, с аргумента за засилване на реда и сигурността.

