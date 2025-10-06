НА ЖИВО
          Ситуацията в Трънско след снега: Около 20 селища са без ток вече четири дни

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Около 20 населени места в община Трън все още са без електрозахранване след обилния сняг, който засегна региона през изминалата седмица. Това съобщи пред журналисти кметът на общината Цветислава Цветкова, цитирана от БТА.

          „Имаме групи от общината, Горското стопанство и пожарната. Надяваме се в част от населените места още днес да бъде възстановено електрозахранването, защото това се очертава основен проблем за момента,“ заяви Цветкова.

          Екипи на електроразпределителното дружество ЕРМ Запад работят на терен за отстраняване на повредите по мрежата.

          По думите на кмета няма данни за бедстващи хора, а пътищата в общината са проходими, макар на места все още да има затруднено мобилно покритие.

          Цветкова уточни, че от вчера е възстановено електрозахранването в помпената станция в село Банкя, която осигурява водоснабдяване за град Трън — стъпка, която е предотвратила по-сериозни затруднения в общинския център.

          - Реклама -

