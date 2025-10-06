СКРЪБНА ВЕСТ! Почина синът на Тина Търнър

Музикантът и продуцент Айк Търнър-младши, син на легендарните изпълнители Айк и Тина Търнър, е починал на 67-годишна възраст, съобщи The Express Tribune.

- Реклама -

По информация на племенницата на Тина Търнър – Жаклин Бълок, Търнър-младши е издъхнал в събота в болница в Лос Анджелис от бъбречна недостатъчност, след като години наред е имал сърдечни проблеми и е претърпял инсулт миналия месец.

„С голяма тъга съобщаваме за кончината на моя братовчед, Айк Търнър-младши. За мен той беше повече от братовчед – беше като брат. Като син на Тина и Айк Търнър талантът му пролича още в детството – нямаше инструмент, на който да не иска да свири. Въпреки че започна с барабаните, леля ми Тина го насърчи да се насочи към клавишите“, сподели Бълок в изявление пред The New York Post.

Неговата снаха Афида Търнър също му отдаде почит в Instagram:

„Почивай в мир, Айк-младши. Беше невероятен. Радвам се, че успях да говоря с теб по телефона преди да си отидеш.“

Айк Търнър-младши е бил дълбоко ангажиран в музикалното продуциране, като е помагал за управлението на Bolic Sound Studios – студиото, създадено от баща му. Като звукорежисьор той допринася за спечелването на награда „Грами“ през 2007 г. в категорията „Най-добър традиционен блус албум“ за проекта на Айк Търнър „Risin’ With the Blues“.

Роден през 1958 г. от Айк Търнър и Лорейн Тейлър, Айк-младши по-късно е осиновен от Тина Търнър, заедно с брат си Майкъл.

Неговата майка Тина Търнър почина през 2023 г., а баща му – през 2007 г.