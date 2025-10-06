НА ЖИВО
          Политика

          След безредиците в Тбилиси: Прокуратурата обвини опозицията в призив към преврат

          Снимка: БГНЕС
          Прокуратурата на Грузия повдигна обвинения срещу петима представители на опозицията за призиви към насилствено сваляне на властта в деня на местните избори. Това съобщи представителят на прокуратурата Давид Гумберидзе.

          „Обвинения са повдигнати срещу Паата Бурчуладзе, Муртаз Зоделава, Ираклий Надирадзе, Паата Манджгаладзе и Лаша Беридзе“, уточни той.

          Според следствието обвиняемите са замесени в призиви за насилствена промяна на конституционния ред и участие в групово насилие.

          Местните избори в Грузия се проведоха на 4 октомври в 64 общини. По официални данни управляващата партия „Грузинска мечта“ е получила 81,6% от гласовете, а във всички големи градове победиха нейните кандидати за кмет.

          В деня на вота обаче опозицията обяви намерение да организира „мирна революция“, която прерасна в масови безредици. Демонстрантите се събраха на площада на Свободата в Тбилиси, след което част от тях се отправиха към резиденцията на президента Михаил Кавелашвили, замеряха сградата с камъни и пробиха металните ограждения. Специалните части използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат множеството. Ранени са шестима протестиращи и 21 служители на реда.

          Министър-председателят Ираклий Кобахидзе обвини за ескалацията посланика на Европейския съюз, а представителите на опозиционната партия „Единно национално движение“ на бившия президент Михаил Саакашвили — в опит за организиране на „майдан“. Президентът Кавелашвили подкрепи тази позиция, заявявайки, че в страната действат сили, ръководени от чужди разузнавателни служби.

