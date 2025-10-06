Смяна във ВиК – Плевен: Калоян Къдрийски застава начело на водния оператор

Калоян Къдрийски поема управлението на „Водоснабдяване и канализация“ – Плевен, съобщиха от управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Решението предвижда освобождаването на инж. Климент Тодоров от поста управител на дружеството, като мотивът е неспособност за справяне с динамичната среда през последните месеци.

До провеждането на конкурс за нов управител функциите ще бъдат временно изпълнявани от Калоян Къдрийски, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър.

Досега Къдрийски е заемал поста заместник-кмет по „Териториално развитие“ в община Плевен и е член на Областния кризисен щаб, ангажиран с решаването на критичната ситуация с водоснабдяването в региона, уточняват от ръководството на холдинга.