      понеделник, 06.10.25
          Начало България Общество

          Смяна във ВиК – Плевен: Калоян Къдрийски застава начело на водния оператор

          3
          90
          Дамяна Караджова
          Калоян Къдрийски поема управлението на „Водоснабдяване и канализация“ – Плевен, съобщиха от управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

          Решението предвижда освобождаването на инж. Климент Тодоров от поста управител на дружеството, като мотивът е неспособност за справяне с динамичната среда през последните месеци.

          Заплашиха кмета на Плевен

          До провеждането на конкурс за нов управител функциите ще бъдат временно изпълнявани от Калоян Къдрийски, считано от датата на вписване на решението в Търговския регистър.

          Досега Къдрийски е заемал поста заместник-кмет по „Териториално развитие“ в община Плевен и е член на Областния кризисен щаб, ангажиран с решаването на критичната ситуация с водоснабдяването в региона, уточняват от ръководството на холдинга.

          Заплашиха кмета на Плевен

          Крими

          Арест в Кресна: 35-годишен шофьор блокира трафика и заплаши полицаи

          Дамяна Караджова -
          35-годишен мъж е арестуван в Кресна, след като блокира трафика и се закани на полицаи, съобщиха от полицията.
          Инциденти

          Сблъсък на кръстовище в Хасково – двама пострадаха при удар с камион

          Дамяна Караджова -
          Двама души са пострадали при пътнотранспортно произшествие в Хасково между автомобил на електроразпределително дружество и камион на сметосъбираща фирма
          Политика

          Двама заместник-кметове на Плевен подадоха оставки

          Никола Павлов -
          Двама заместник-кметове на Община Плевен са подали оставки, съобщи пред медиите кметът Валентин Христов. Постовете си напускат Калоян Къдрийски – с ресор „Териториално развитие“,...

