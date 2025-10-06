НА ЖИВО
          - Реклама -
          София на ръба на криза в сметопочистването: кметът на „Изгрев“ предупреди за риск от хаос след Нова година

          „Когато мечката заиграе при комшиите, ще дойде и в твоя двор.“ — с тези думи кметът на столичния район „Изгрев“ Делян Георгиев предупреди за задаваща се криза със сметосъбирането в София. В публикация в социалните мрежи той заяви, че обществената поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на Столична община буксува по ред причини, а столицата е изправена пред сериозен риск.

          „За града предстоят трудни времена и сложни, спешни решения, за да не „затънем“ в стотици хиляди тонове битов отпадък само след броени месеци“, подчерта Георгиев.

          „В районите „Люлин“ и „Красно село“ вече се работи по форсмажорен план за справяне с кризата, която може да връхлети повече от две трети от София след Нова година“, добави кметът.

          Защо София временно сама ще събира отпадъците си?

          По думите му, районите „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“, които са включени в един лот и трябва да се обслужват от една и съща фирма, са изправени пред сериозен риск да останат без сметосъбиране, тъй като анексът на действащия договор изтича в края на годината, а към момента няма избран изпълнител по обществената поръчка.

          „Времето за повтаряне на процедурата за избор на фирма-изпълнител вече е критично малко и може да принуди Столична община да действа рисково, по ръба на добрите практики, за да не допусне тежка криза в трите района. Изход от положението все още има и разчитам бързо и ефективно да се предприемат стъпки в тази посока, защото месец януари вече „чука на вратата“, посочи Георгиев.

          В заключение кметът на „Изгрев“ предложи градската управа да върне на дневен ред идеята за създаване на общинско дружество със собствен капацитет, техника и служители, което да извършва дейността по почистване и извозване на отпадъците.

          „Имаме прекрасен пример от съседна Гърция, където сметопочистването и сметоизвозването са изцяло общински и никъде не се ползват услугите на частни предприемачи. Това носи сигурност, икономии и разкриване на работни места“, заяви още Делян Георгиев.

