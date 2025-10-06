Станислав Бачев: Копаем все по-дълбоко собствената си дупка

Това каза политологът Станислав Бачев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Думите на Бачев идват във връзка с излязлата преди ден статия в Уолстрийт джърнъл, в която се твърди, че председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е лобирал пред сина на американския президент Доналд Тръмп за падането на санкциите по „Магнитски“ срещу Делян Пеевски и Владислав Горонов и е предложил срещу това дял от тръбопровода „Турски поток“.
