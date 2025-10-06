НА ЖИВО
          Станислав Бачев: Копаем все по-дълбоко собствената си дупка

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Копаем все по-дълбоко собствената си дупка. Тази катастрофа, във която ние всеки ден навлизаме все по-дълбоко, има ли край? Всеки ден нещо гърми в тази държава. Всеки ден, всеки месец по един сектор гърми.“

          Това каза политологът Станислав Бачев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Думите на Бачев идват във връзка с излязлата преди ден статия в Уолстрийт джърнъл, в която се твърди, че председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е лобирал пред сина на американския президент Доналд Тръмп за падането на санкциите по „Магнитски“ срещу Делян Пеевски и Владислав Горонов и е предложил срещу това дял от тръбопровода „Турски поток“.

          „Нужно ли е всеки път някой отвън да повдигне такава тема, за да започнем да говорим и ние за нея? Новост ли е като поведение, като начин на мислене“, попита още гостът.

