Станислав Бачев: Копаем все по-дълбоко собствената си дупка

„Копаем все по-дълбоко собствената си дупка. Тази катастрофа, във която ние всеки ден навлизаме все по-дълбоко, има ли край? Всеки ден нещо гърми в тази държава. Всеки ден, всеки месец по един сектор гърми.“

Това каза политологът Станислав Бачев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Думите на Бачев идват във връзка с излязлата преди ден статия в Уолстрийт джърнъл, в която се твърди, че председателят на ГЕРБ Бойко Борисов е лобирал пред сина на американския президент Доналд Тръмп за падането на санкциите по „Магнитски“ срещу Делян Пеевски и Владислав Горонов и е предложил срещу това дял от тръбопровода „Турски поток“.