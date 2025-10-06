НА ЖИВО
          Uncategorized

          Станислав Тодоров: Съдийството е добро, но е факт, че напрежението се покачва, грешките малко повече зачестиха

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Аудиозаписът от Левски – Лудогорец, изтекъл в медиите, не е излязъл от съдийската комисия, гарантира шефът й Станислав Тодоров на пресконференция в Бояна.

          „Не сме разследващ орган, БФС трябва да разбере откъде идва записа“ – каза още той.

          Както е известно Левски поиска комуникацията между реферите на терен и ВАР — арбитрите на въпросния двубоя, но им беше отказано да го получат. В крайна сметка разговорът изтече в медиите без да е ясно кой им го предоставил.

          Спорните ситуации от дербито ЦСКА – Лудогорец ще се разглеждат на следващото заседание на комисията и след това ще бъдат коментирани. 

          От СК отчетоха четири грешни решения на главните или ВАР-съдиите в последните мачове от последния месец. Първото такова е от двубоя между Локомотив Пловдив и Лудогорец. Тогава е показан директен червен картон на Ивайло Иванов след намеса на ВАР, като според Съдийската комисия това решение е грешно и футболистът на “смърфовете” не е трябвало да бъде гонен.

          Грешка има и при показания червен картон на Себастиян Уейд от Септември (София) в двубоя с Ботев (Пловдив). Според комисията главният съдия във въпросния мач не е трябвало да гони бранителя на столичани, а да му покаже само жълт картон.

          Другата грешка е от двубоя между Локомотив (София) и ЦСКА. Тогава от СК отчитат, че е трябвало да има отсъдена дузпа за игра с ръка на Мартино. Главният рефер не свири нарушение, но и не е повикан от ВАР – решение, което е грешно.

          Последната грешка е от дербито между Славия и Локомотив (София). Според комисията първият гол на “белите” е трябвало да бъде отменен, защото преди Емил Стоев да отбележи има игра с ръка на футболист с бял екип.

          „Има спрени съдии. Имаме вътрешен правилник, но не се появяват. Тепърва ще анализираме мача на ЦСКА и Лудогорец. Чакаме доклада. Оценката на съдията обаче е намалена. Има идея да бъдат анализирани ВАР комуникациите и да се слушат ситуациите, за да има повече прозрачност. Съдийството е добро, но е факт, че напрежението се покачва. Грешките малко повече зачестиха. 
          Ние имаме платформа, в която се вадят клиповете от всеки мач и се дават и решенията на всички рефери, за да може да се обучават. Всичко се решава на терена. Допускат се грешки и критерият не винаги е един и същ. Всеки човек вижда по различен начин даден ситуация“ – заяви Тодоров.

