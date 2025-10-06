НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятКрими

          Стрелба в Сидни: 20 ранени след като мъж изстреля над 100 куршума по оживена улица

          0
          1
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Мъж е задържан, след като открил безразборна стрелба по оживена улица в Сидни, ранявайки двадесет души. Полицията изключва връзка с тероризъм или престъпни банди.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в квартал в западната част на града, където предполагаемият нападател стрелял по преминаващи автомобили и полицаи.

          „Човекът в колата пред мен — предното му стъкло избухна, след това се счупи и стъклото на автобусната спирка. После ме връхлетя нереалното усещане: ‘О, това наистина се случва’. Всичко стана толкова бързо, че не можех да осъзная какво става,“ разказа служителят Джо Азар пред The Sydney Morning Herald.

          Временно изпълняващият длъжността началник на полицията в Нов Южен Уелс Стивън Пери заяви, че по време на нападението са били произведени между 50 и 100 изстрела.

          След сигнал на граждани голям брой полицаи блокирали района и нахлули в апартамент над търговски обект, където арестували 60-годишен мъж. От мястото са иззети две пушки.

          Нападателят е отведен в болница за лечение на наранявания, получени при задържането му. Засега не са повдигнати обвинения.

          Според властите, един мъж е в сериозно състояние след огнестрелна рана, а още 19 души са получили леки травми от шрапнели и счупено стъкло. Няколко от тях също са хоспитализирани.

          „Това е сериозна и ужасяваща стрелба. Засега няма данни за връзка с терористична дейност или престъпни групи,“ заяви комисарят на полицията Мал Ленън пред радиостанция 2GB.

          Очевидец, представил се като Тайд, разказа пред националната телевизия ABC:

          „Беше много силно — ‘бам, бам, бам’, после светкавици, искри, дим — цялата картина. Все едно гледаш филм.

          Разследването продължава. Масовите стрелби са изключителна рядкост в Австралия, където след клането в Порт Артър през 1996 г., когато загинаха 35 души, е в сила строга забрана за автоматични и полуавтоматични оръжия.

          През последните години страната преживя няколко изолирани инцидента — сред тях убийството на двама полицаи през 2022 г. в Куинсланд и изчезването на заподозрения Дези Фрийман миналата година, обвинен в убийството на служители на реда.

          Мъж е задържан, след като открил безразборна стрелба по оживена улица в Сидни, ранявайки двадесет души. Полицията изключва връзка с тероризъм или престъпни банди.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в квартал в западната част на града, където предполагаемият нападател стрелял по преминаващи автомобили и полицаи.

          „Човекът в колата пред мен — предното му стъкло избухна, след това се счупи и стъклото на автобусната спирка. После ме връхлетя нереалното усещане: ‘О, това наистина се случва’. Всичко стана толкова бързо, че не можех да осъзная какво става,“ разказа служителят Джо Азар пред The Sydney Morning Herald.

          Временно изпълняващият длъжността началник на полицията в Нов Южен Уелс Стивън Пери заяви, че по време на нападението са били произведени между 50 и 100 изстрела.

          След сигнал на граждани голям брой полицаи блокирали района и нахлули в апартамент над търговски обект, където арестували 60-годишен мъж. От мястото са иззети две пушки.

          Нападателят е отведен в болница за лечение на наранявания, получени при задържането му. Засега не са повдигнати обвинения.

          Според властите, един мъж е в сериозно състояние след огнестрелна рана, а още 19 души са получили леки травми от шрапнели и счупено стъкло. Няколко от тях също са хоспитализирани.

          „Това е сериозна и ужасяваща стрелба. Засега няма данни за връзка с терористична дейност или престъпни групи,“ заяви комисарят на полицията Мал Ленън пред радиостанция 2GB.

          Очевидец, представил се като Тайд, разказа пред националната телевизия ABC:

          „Беше много силно — ‘бам, бам, бам’, после светкавици, искри, дим — цялата картина. Все едно гледаш филм.

          Разследването продължава. Масовите стрелби са изключителна рядкост в Австралия, където след клането в Порт Артър през 1996 г., когато загинаха 35 души, е в сила строга забрана за автоматични и полуавтоматични оръжия.

          През последните години страната преживя няколко изолирани инцидента — сред тях убийството на двама полицаи през 2022 г. в Куинсланд и изчезването на заподозрения Дези Фрийман миналата година, обвинен в убийството на служители на реда.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп: Призовавам Хамас и Израел да действат бързо — мирът в Близкия изток е по-близо от всякога

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова „Хамас“ и израелските преговарящи, които се събират в Египет за ключови разговори с цел прекратяване на войната в...
          Политика

          Тръмп: Ударите срещу лодки на нарко-трафиканти край Венецуела са толкова ефективни, че вече няма лодки

          Красимир Попов -
          Президентът Доналд Тръмп заяви, че смъртоносните удари срещу малки лодки край бреговете на Венецуела, за които американските власти твърдят, че превозват наркотици, са били...
          Политика

          Иран изрази подкрепа за инициативите за прекратяване на войната в Газа

          Красимир Попов -
          Иран, който подкрепя движението „Хамас“, заяви, че стои зад „всяка инициатива, насочена към осигуряване на правото на самоопределение на палестинския народ“, в навечерието на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions