Стрелба в Сидни: 20 ранени след като мъж изстреля над 100 куршума по оживена улица

Мъж е задържан, след като открил безразборна стрелба по оживена улица в Сидни, ранявайки двадесет души. Полицията изключва връзка с тероризъм или престъпни банди.
Инцидентът е станал в квартал в западната част на града, където предполагаемият нападател стрелял по преминаващи автомобили и полицаи.
Временно изпълняващият длъжността началник на полицията в Нов Южен Уелс Стивън Пери заяви, че по време на нападението са били произведени между 50 и 100 изстрела.
След сигнал на граждани голям брой полицаи блокирали района и нахлули в апартамент над търговски обект, където арестували 60-годишен мъж. От мястото са иззети две пушки.
Нападателят е отведен в болница за лечение на наранявания, получени при задържането му. Засега не са повдигнати обвинения.
Според властите, един мъж е в сериозно състояние след огнестрелна рана, а още 19 души са получили леки травми от шрапнели и счупено стъкло. Няколко от тях също са хоспитализирани.
Очевидец, представил се като Тайд, разказа пред националната телевизия ABC:
Разследването продължава. Масовите стрелби са изключителна рядкост в Австралия, където след клането в Порт Артър през 1996 г., когато загинаха 35 души, е в сила строга забрана за автоматични и полуавтоматични оръжия.
През последните години страната преживя няколко изолирани инцидента — сред тях убийството на двама полицаи през 2022 г. в Куинсланд и изчезването на заподозрения Дези Фрийман миналата година, обвинен в убийството на служители на реда.
