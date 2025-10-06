Стрелба в Сидни: 20 ранени след като мъж изстреля над 100 куршума по оживена улица

Мъж е задържан, след като открил безразборна стрелба по оживена улица в Сидни, ранявайки двадесет души. Полицията изключва връзка с тероризъм или престъпни банди.

- Реклама -

Инцидентът е станал в квартал в западната част на града, където предполагаемият нападател стрелял по преминаващи автомобили и полицаи.

„Човекът в колата пред мен — предното му стъкло избухна, след това се счупи и стъклото на автобусната спирка. После ме връхлетя нереалното усещане: ‘О, това наистина се случва’. Всичко стана толкова бързо, че не можех да осъзная какво става,“ разказа служителят Джо Азар пред The Sydney Morning Herald.

Временно изпълняващият длъжността началник на полицията в Нов Южен Уелс Стивън Пери заяви, че по време на нападението са били произведени между 50 и 100 изстрела.

След сигнал на граждани голям брой полицаи блокирали района и нахлули в апартамент над търговски обект, където арестували 60-годишен мъж. От мястото са иззети две пушки.

Нападателят е отведен в болница за лечение на наранявания, получени при задържането му. Засега не са повдигнати обвинения.

Според властите, един мъж е в сериозно състояние след огнестрелна рана, а още 19 души са получили леки травми от шрапнели и счупено стъкло. Няколко от тях също са хоспитализирани.

„Това е сериозна и ужасяваща стрелба. Засега няма данни за връзка с терористична дейност или престъпни групи,“ заяви комисарят на полицията Мал Ленън пред радиостанция 2GB.

Очевидец, представил се като Тайд, разказа пред националната телевизия ABC:

„Беше много силно — ‘бам, бам, бам’, после светкавици, искри, дим — цялата картина. Все едно гледаш филм.

Разследването продължава. Масовите стрелби са изключителна рядкост в Австралия, където след клането в Порт Артър през 1996 г., когато загинаха 35 души, е в сила строга забрана за автоматични и полуавтоматични оръжия.

През последните години страната преживя няколко изолирани инцидента — сред тях убийството на двама полицаи през 2022 г. в Куинсланд и изчезването на заподозрения Дези Фрийман миналата година, обвинен в убийството на служители на реда.