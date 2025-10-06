НА ЖИВО
          Терзиев назначи нов заместник-кмет на София

          От 13 октомври Виктор Чаушев ще заеме поста заместник-кмет на Столична община с ресор „Транспорт и градска мобилност“, съобщи днес кметът на София Васил Терзиев.

          Основният фокус в работата на Чаушев ще бъде реформа в обществения транспорт и изработването на актуален транспортен модел за София, който да отразява реалните потребности на гражданите и да предлага устойчиви решения за мобилността в града.

          „Убеден съм, че с експертизата и енергията на Виктор Чаушев ще успеем да направим важната стъпка към модерен, ефективен и удобен транспорт за София“, заяви Терзиев.

          Кметът представи новия си заместник като професионалист с дългогодишен опит в анализа и оптимизацията на транспортни системи.

          През 2022 г. Чаушев заема длъжността съветник на министъра на транспорта и съобщенията Георги Гвоздейков, където отговаря за транспортния компонент на Националния план за възстановяване и устойчивост и за реформите в обществения транспорт.

