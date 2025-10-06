НА ЖИВО
          ТИР блокира Хаинбоаз, шофирайте внимателно

          Снимка: БГНЕС
          Катастрофа между два товарни автомобила затруднява движението в Прохода на Републиката в района на гурковското село Пчелиново, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

          При инцидента няма пострадали, уточняват от полицията.

          Сигналът за произшествието е подаден в 12:48 часа днес. На място има полицейски екип, а движението в района се осъществява в една лента поради почистване на разлята нафта на пътното платно.

          И двамата водачи са били тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни.

          Според данни на МВР, за изминалото денонощие в страната са станали 11 пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 15 души, без загинали.

          - Реклама -

