ТИР блокира Хаинбоаз, шофирайте внимателно

Катастрофа между два товарни автомобила затруднява движението в Прохода на Републиката в района на гурковското село Пчелиново, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

При инцидента няма пострадали, уточняват от полицията.

Сигналът за произшествието е подаден в 12:48 часа днес. На място има полицейски екип, а движението в района се осъществява в една лента поради почистване на разлята нафта на пътното платно.

И двамата водачи са били тествани за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни.

Според данни на МВР, за изминалото денонощие в страната са станали 11 пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 15 души, без загинали.