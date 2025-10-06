Тодор Иванджиков: Във всички сфери на живота ще се ползват все повече дронове

„Във всички сфери на живота ще се ползват все повече дронове.“

Това каза председателят на Асоциация на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Иванджиков обясни, че целта е множество организации в сферата следва да се обединят. Той изтъкна, че е важно децата да бъдат обучени за работа с дронове.

Председателят на Асоциация на българската авиационна индустрия разкажа повече и за т.нар. летящи таксита.

„Аз съм един от най-големите фенове на тези таксита. Всичко ще бъда като в авиацията, затова е нужен съответен софтуер. Той вече е почти готов и се надявам скоро да влезе в приложение“, посочи още гостът.

Експертът изтъкна, че от асоциацията му са искали да покажат такова такси на изложение на дронове у нас, но на този етап е останало само като идея. Желанието било и българската публика да се запознае с това изобретение.