НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Тодор Иванджиков: Във всички сфери на живота ще се ползват все повече дронове

          0
          0
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Във всички сфери на живота ще се ползват все повече дронове.“

          Това каза председателят на Асоциация на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Иванджиков обясни, че целта е множество организации в сферата следва да се обединят. Той изтъкна, че е важно децата да бъдат обучени за работа с дронове.

          Председателят на Асоциация на българската авиационна индустрия разкажа повече и за т.нар. летящи таксита.

          „Аз съм един от най-големите фенове на тези таксита. Всичко ще бъда като в авиацията, затова е нужен съответен софтуер. Той вече е почти готов и се надявам скоро да влезе в приложение“, посочи още гостът.

          Експертът изтъкна, че от асоциацията му са искали да покажат такова такси на изложение на дронове у нас, но на този етап е останало само като идея. Желанието било и българската публика да се запознае с това изобретение.

          „Във всички сфери на живота ще се ползват все повече дронове.“

          Това каза председателят на Асоциация на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Иванджиков обясни, че целта е множество организации в сферата следва да се обединят. Той изтъкна, че е важно децата да бъдат обучени за работа с дронове.

          Председателят на Асоциация на българската авиационна индустрия разкажа повече и за т.нар. летящи таксита.

          „Аз съм един от най-големите фенове на тези таксита. Всичко ще бъда като в авиацията, затова е нужен съответен софтуер. Той вече е почти готов и се надявам скоро да влезе в приложение“, посочи още гостът.

          Експертът изтъкна, че от асоциацията му са искали да покажат такова такси на изложение на дронове у нас, но на този етап е останало само като идея. Желанието било и българската публика да се запознае с това изобретение.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Георги Димов: Има тиха гражданска война в Америка

          Златина Петкова -
          "Има тиха гражданска война в Америка. Нормално е Тръмп да гони интереса на своята страна." Това каза историкът Георги Димов, който беше гост в...
          Политика

          Току-що: Борисов проговори за „Уолстрийт джърнъл“ и за „Водопадгейт“ (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          "Имаше желаещи от цяла България да отидат на тази среща. Поканиха ме, отидохме, видяхме се, спомнихме си добри времена и си отидох. Аз не...
          Политика

          От последните минути: „Величие“ подготвя нов вот на недоверие, вижте темата

          Никола Павлов -
          Партия „Величие“ обяви официално, че започва процедура по внасяне на вот на недоверие срещу настоящото правителство. Поводът е публикация в американското издание The Wall...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions