Тодор Иванджиков: Във всички сфери на живота ще се ползват все повече дронове

Това каза председателят на Асоциация на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Иванджиков обясни, че целта е множество организации в сферата следва да се обединят. Той изтъкна, че е важно децата да бъдат обучени за работа с дронове.
Председателят на Асоциация на българската авиационна индустрия разкажа повече и за т.нар. летящи таксита.
Експертът изтъкна, че от асоциацията му са искали да покажат такова такси на изложение на дронове у нас, но на този етап е останало само като идея. Желанието било и българската публика да се запознае с това изобретение.
