Току-що: Борисов проговори за „Уолстрийт джърнъл“ и за „Водопадгейт“ (ВИДЕО)

„Имаше желаещи от цяла България да отидат на тази среща. Поканиха ме, отидохме, видяхме се, спомнихме си добри времена и си отидох. Аз не съм участвал на форумите. Жълтении няма да говоря. Сега ако слушаме в Америка какво си говорят демократите и републиканците, най-малко са за пример в момента“. Това каза Бойко Борисов пред Николай Бареков за скандала със статия на „Уолстрийт джърнъл“, в която се твърди, че той е опитал да даде възможност на САЩ да използват „Турски поток“ (наричан още „Балкански поток“) и рафинерията „Нефтохим“, като в отговор те да свалят санкциите по закона „Магнитски“ срещу негови „близки съюзници“.

„Първо, „Балкански поток“ е проект, одобрен от Европейската комисия. Сега в следващите дни, като мине Съветът на енергийните министри, ще вземат решение – в рамките на една-две-три години това с руския газ ще приключи. Тогава тази най-голяма на Балканския полуостров инсталация трябва да остане под земята или да се направи да работи. Какво правят нашите съседи – Турция, Европа? Договарят доставка на американски втечнен природен газ за по 15 години, германците – от Катар, от Египет. Ние трябва да намерим инвеститори не само в газопреносната система, за да снабдяваме Европа, заедно с турците“, допълни Борисов.

Той каза, че не знае „какъв скандал има тука“, предвид и договора с „Боташ“. Борисов определи предложението си като „промотиране“ на газовия коридор. Според него американският президент Доналд Тръмп не е позволил България да бъде заобиколена от трасето.

„Това вече са жълти неща, аз не искам да ги говоря“, завърши Борисов.

Той каза, че разговорът му с Тръмп-младши е бил частен и не е била обсъждана среща между лидера на ГЕРБ и американския президент. По думите му синът на Тръмп не е правил никаква оферта и затова не е имало снимки.

Борисов отговори с „КАТЕГОРИЧНО НЕ“ на въпроса обсъждано ли е премахването от списъка по закона „Магнитски“ на негови „близки съюзници“. Той обаче отбеляза, че „естествено“ е разказал на Тръмп-младши за санкциите„

„От моя страна разказах какво ни правеха през последните години. Арестуваха ни, сега са много загрижени, само че нито Василев, нито Петков, нито Лена са гледали отвътре килията така, както направиха с мене, с Горанов,“ каза още Борисов. За Делян Пеевски не е ставало въпрос, отсече лидерът на ГЕРБ. Срещата е продължила близо час. На нея Борисов е бил придружаван от началника на кабинета си Деница Желева.

„Единствените, които са идвали при мен да говорят за „Лукойл“, са Кирил Петков, Денков и тази компания“, коментира Борисов.

„Голям премиер, голям водопад. Аз имам в двора малко шадраванче.“ Така Борисов коментира и казуса с хотела с водопад на премиера Росен Желязков.