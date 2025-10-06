Трагедия в Попово: баща простреля дъщеря си – момичето е в болница

Инцидент с огнестрелно оръжие разтърси град Попово, област Търговище, в късните часове на 3 октомври.

Според данните от разследването, 51-годишен мъж е прострелял по невнимание непълнолетната си дъщеря, докато почиствал законно притежавана гладкоцевна ловна пушка – 12-ти калибър.

- Реклама -

Момичето е било улучено в областта на кръста и е получило средна телесна повреда. След първоначална медицинска помощ в МБАЛ – Търговище, тя е транспортирана с линейка до болница във Варна, където е оперирана.

Оръжието е иззето по надлежния ред, а бащата е задържан от полицията в Попово. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда поради немарливо боравене с огнестрелно оръжие – деяние, представляващо източник на повишена опасност.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.