      понеделник, 06.10.25
          Крими

          Трагедия в Попово: баща простреля дъщеря си – момичето е в болница

          Дамяна Караджова
          Инцидент с огнестрелно оръжие разтърси град Попово, област Търговище, в късните часове на 3 октомври.
          Според данните от разследването, 51-годишен мъж е прострелял по невнимание непълнолетната си дъщеря, докато почиствал законно притежавана гладкоцевна ловна пушка – 12-ти калибър.

          Момичето е било улучено в областта на кръста и е получило средна телесна повреда. След първоначална медицинска помощ в МБАЛ – Търговище, тя е транспортирана с линейка до болница във Варна, където е оперирана.

          Оръжието е иззето по надлежния ред, а бащата е задържан от полицията в Попово. По случая е образувано досъдебно производство за причиняване на телесна повреда поради немарливо боравене с огнестрелно оръжие – деяние, представляващо източник на повишена опасност.

          Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

          Общество

          Циклонът „Барбара“ нахлу в Гърция

          Десислава Димитрова -
          Циклонът "Барбара" предизвика проливни дъждове, бури и спад на температурите в Гърция, a понеделник се счита за най-опасния ден. Вятърът ще духа от запад със скорост от 3 до 5 по скалата на Бофорт, достигайки 6 в морето. 
          Крими

          Намериха 17 000 часовници имитация в Бургас

          Десислава Димитрова -
          Митнически служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха 16 995 ръчни часовници, имитиращи промишлен дизайн на световна търговска марка.
          Инциденти

          Внимание: Мечка се разхожда в община Доспат

          Десислава Димитрова -
          Втори случай на мечка, движеща се по улиците в населено място, е регистриран в община Доспат за по малко от месец. Охранителни камери в Бръщен са я заснели.

