Тръмп: Призовавам Хамас и Израел да действат бързо — мирът в Близкия изток е по-близо от всякога

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова „Хамас“ и израелските преговарящи, които се събират в Египет за ключови разговори с цел прекратяване на войната в Газа, да „действат бързо“, като подчерта, че е имало „много положителни разговори“ с палестинската въоръжена групировка.
Разговорите в египетския курорт Шарм ел-Шейх се разглеждат като ключов етап от мирния план на Тръмп, насочен към прекратяване на близо двегодишната война в Газа, освобождаването на заложниците и постепенното изтегляне на израелските сили от анклава.
