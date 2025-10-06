Тръмп: Призовавам Хамас и Израел да действат бързо — мирът в Близкия изток е по-близо от всякога

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова „Хамас“ и израелските преговарящи, които се събират в Египет за ключови разговори с цел прекратяване на войната в Газа, да „действат бързо“, като подчерта, че е имало „много положителни разговори“ с палестинската въоръжена групировка.

„През уикенда имаше много положителни разговори с ‘Хамас’ и държави от цял свят (арабски, мюсюлмански и всички останали) за освобождаването на заложниците, за прекратяване на войната в Газа и, което е още по-важно, най-сетне за постигане на отдавна търсения МИР в Близкия изток,“ написа Тръмп в платформата си Truth Social.

„Тези разговори са много успешни и напредват бързо. Техническите екипи отново ще се срещнат в Египет, за да изчистят и уточнят финалните детайли. Казано ми е, че първата фаза трябва да приключи тази седмица и призовавам всички да ДЕЙСТВАТ БЪРЗО."

Разговорите в египетския курорт Шарм ел-Шейх се разглеждат като ключов етап от мирния план на Тръмп, насочен към прекратяване на близо двегодишната война в Газа, освобождаването на заложниците и постепенното изтегляне на израелските сили от анклава.