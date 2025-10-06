Тръмп: Ударите срещу лодки на нарко-трафиканти край Венецуела са толкова ефективни, че вече няма лодки

Президентът Доналд Тръмп заяви, че смъртоносните удари срещу малки лодки край бреговете на Венецуела, за които американските власти твърдят, че превозват наркотици, са били толкова успешни, че „вече няма лодки“ в този район на Карибско море, предаде АФП.
Според американски официални източници при ударите досега са загинали най-малко 21 души. Белият дом заяви, че операциите, при които до момента са унищожени поне четири лодки, предотвратяват достигането на наркотици до Съединените щати.
Въпреки това демократи и редица правни експерти поставят под въпрос законността на използването на смъртоносна сила в чужди или международни води срещу заподозрени, които не са били задържани или разпитани.
Тръмп се похвали, че политиката му работи, и намекна, че военните действия може да бъдат разширени и към сухопътни маршрути:
Президентът добави, че още един смъртоносен удар е бил извършен „снощи“. Последният официално потвърден от Пентагона инцидент е убийството на четирима неидентифицирани души, обвинени като „нарко-терористи“, на малка лодка край бреговете на Венецуела.
Видеозапис от операцията, разпространен от Пентагона, показва моторна лодка, която внезапно е обгърната от дим и пламъци, докато американски военен кораб се приближава към мястото на удара.
Петрола ги интересува, др@гата си я карат с кордон… 😉
Лодки няма но кока има
Милчо Илиев Тошков нефт нефт има. То и в Ирак за това ходихме малко нефт да берем в Сирия също в Либия същата работа,а вече в Афганистан ходихме да гледаме опиум за да може да има повече за американския народ той много го обича