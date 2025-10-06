НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Трибуна Сектор Г: Истина ли е, че се обсъжда „обединение“ с проекта от Бистрица? Как точно ще се оформи и реализира този акт?

          Феновете на "червените" изразиха своето несъгласие с евентуалното сливане на ЦСКА и ЦСКА 1948

          0
          34
          Снимка: www.facebook.com/SectorGStand
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Организираните фенове на ЦСКА от трибуна Сектор Г излязоха с официално позиция след вчерашния мач на „червените“ с Лудогорец. В изявлението на привържениците се засяга и темата с тиранираните напоследък информации, че се готви обединение с тима на ЦСКА 1948.

          - Реклама -

          Цялата позиция на армейските запалянковци гласи:

          „Армейци,

          На първо място ще благодарим на Христо Янев и играчите за себераздаването и труда вчера – така трябва да играе ЦСКА във всеки един мач без изключение! Това желание и хъс искаме да виждаме във всеки един наш футболист на терена, както сигурни сме и вие.

          Въпреки това през последните седмици в общественото пространство се тиражират меко казано притеснителни слухове, свързани с едно друго отборче, носещо чуждо име, неговият финансов благодетел и нашия любим отбор. Не можем да подминем този „шум“ току-така и бихме искали да се обърнем директно към ръководството на ЦСКА с няколко конкретни и ясни въпроса:

          Истина ли е, че се обсъжда „обединение“ с проекта от Бистрица? Как точно ще се оформи и реализира този акт? Как и под каква форма се очаква армейската общност да приеме човек, работил толкова дълго време против нашите ценности, идеали и разбирания? Ако тези неща не отговорят на истината ще излезете ли с директно и ясно опровержение, за да успокоите и без това меко казано неспокойната обстановка около клуба ни?

          Благодарни сме за всичко, направено до момента – строящия се наш нов дом, базите, цялостните инфраструктурни подобрения и инвестиции, но въпреки това няма как да подминем подобни, надяваме се спекулации, с лека ръка и искаме да чуем конкретни отговори.

          САМО ЦСКА!“

          Организираните фенове на ЦСКА от трибуна Сектор Г излязоха с официално позиция след вчерашния мач на „червените“ с Лудогорец. В изявлението на привържениците се засяга и темата с тиранираните напоследък информации, че се готви обединение с тима на ЦСКА 1948.

          - Реклама -

          Цялата позиция на армейските запалянковци гласи:

          „Армейци,

          На първо място ще благодарим на Христо Янев и играчите за себераздаването и труда вчера – така трябва да играе ЦСКА във всеки един мач без изключение! Това желание и хъс искаме да виждаме във всеки един наш футболист на терена, както сигурни сме и вие.

          Въпреки това през последните седмици в общественото пространство се тиражират меко казано притеснителни слухове, свързани с едно друго отборче, носещо чуждо име, неговият финансов благодетел и нашия любим отбор. Не можем да подминем този „шум“ току-така и бихме искали да се обърнем директно към ръководството на ЦСКА с няколко конкретни и ясни въпроса:

          Истина ли е, че се обсъжда „обединение“ с проекта от Бистрица? Как точно ще се оформи и реализира този акт? Как и под каква форма се очаква армейската общност да приеме човек, работил толкова дълго време против нашите ценности, идеали и разбирания? Ако тези неща не отговорят на истината ще излезете ли с директно и ясно опровержение, за да успокоите и без това меко казано неспокойната обстановка около клуба ни?

          Благодарни сме за всичко, направено до момента – строящия се наш нов дом, базите, цялостните инфраструктурни подобрения и инвестиции, но въпреки това няма как да подминем подобни, надяваме се спекулации, с лека ръка и искаме да чуем конкретни отговори.

          САМО ЦСКА!“

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Станислав Тодоров: Съдийството е добро, но е факт, че напрежението се покачва, грешките малко повече зачестиха

          Николай Минчев -
          Аудиозаписът от Левски - Лудогорец, изтекъл в медиите, не е излязъл от съдийската комисия, гарантира шефът й Станислав Тодоров на пресконференция в Бояна. "Не сме...
          Тенис

          Контузия спря Яник Синер в Шанхай, Талон Грийкспор ликува

          Николай Минчев -
          Талон Грийкспор сътвори сензацията на годината, изхвърляйки действащия шампион Яник Синер от Мастърса в Шанхай! Нидерландецът досега имаше 6 загуби от също толкова мачове...
          Спорт

          Селта и Атлетико не излъчиха победител 

          Станимир Бакалов -
          Селта и Атлетико Мадрид не се победиха, завършвайки 1:1 в двубой от осмия кръг на Ла Лига.  Голът за "дюшекчиите" бе вкаран от играч на Селта,...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions