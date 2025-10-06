НА ЖИВО
          Тристранката не се разбра за минималната заплата (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Бизнесът и синдикатите не постигнаха съгласие относно новия размер на минималната работна заплата (МРЗ) за 2026 г. Това стана ясно по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), на което беше обсъден проектът за постановление на Министерския съвет.

          Социалният министър Борислав Гуцанов представи предложението — от 1 януари 2026 г. минималната заплата да стане 1213 лева (620,20 евро). Това представлява увеличение от 12,6% спрямо сегашния ѝ размер.

          „Не знам какво и как стана, че отново не се стигна до споразумение,“ коментира министърът, подчертавайки, че Министерството на труда и социалната политика е длъжно да предприеме действия за спазване на закона, независимо от липсата на консенсус.

          Гуцанов уточни, че увеличението на МРЗ ще повлияе на доходите на около 600 000 души, включително и на близо 30 000 работещи в социалните услуги, финансирани от държавата.

          „Ще се повишат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, както и на професионалните приемни семейства. Така ще се намали бедността сред работещите и ще се повиши покупателната способност,“ изтъкна той.

          От страна на бизнеса бяха изразени възражения срещу механизма за определяне на минималната заплата, заложен в Кодекса на труда. Работодателските организации настояха той да бъде преразгледан, като поставиха въпроса дали МРЗ трябва да се обвързва със средната брутна работна заплата.

          Част от работодателите заявиха, че се противопоставят на предложения ръст, докато други обявиха, че ще се въздържат.

          От своя страна синдикатите изразиха пълна подкрепа за предложението, подчертавайки, че увеличението е необходимо за компенсиране на инфлацията и за защита на нискодоходните групи.

