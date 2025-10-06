НА ЖИВО
      понеделник, 06.10.25
          Начало България Политика

          Василев, Петков и Бориславова: КПК отказа да ни разпита

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, бившият премиер Кирил Петков и депутатът Лена Бориславова се явиха по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена. Те обаче не бяха разпитани.

          „Дойдохме тук, за да кажем истината. Тя трябва да се знае – политическите затворници трябва да бъдат освободени“, заяви Кирил Петков. По думите му четирима души се държат в ареста трети месец, без да бъдат разпитвани като свидетели.

          На излизане от сградата Асен Василев съобщи, че няма движение по тяхното искане за разпит.

          „Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да си стои в ареста“, допълни той.

          Представителите на ПП бяха посрещнати от активисти на движението „ДПС – Ново начало“, които протестираха пред сградата на комисията.

          „Искаме закриване на КПК, защото е бухалка на ПП–ДБ“, заяви кметът на Белица Радослав Ревански.

