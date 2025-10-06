НА ЖИВО
          Инциденти

          Внимание: Мечка се разхожда в община Доспат

          Десислава Димитрова
          Втори случай на мечка, движеща се по улиците в населено място, е регистриран в община Доспат за по малко от месец. Снощи охранителните камери на Джеват Караилански от село Бръщен са заснели мечка да минава по ул. „Изгрев“ малко преди 22:00 ч., предаде Веселин Калфов, секретарят на община Доспат.

          Той посочи, че сигнали до РИОСВ – Смолян и до Държавно горско стопанство – Доспат са били подадени още тази сутрин. Калфов отбеляза, че е от значение да се предприемат мерки, за да може животни да не навлизат в населените места, тъй като човешките животи са от първостепенна важност.

          Мечка нападна възрастен мъж в двора му Мечка нападна възрастен мъж в двора му

          Бръщемският кмет – Кемал Бошнаков, също потвърди информацията за мечката и поясни, че това е прецент за селото. Според него местните не са я забелязали, но е била заснета и от други камери от живеещите на същата улица. Хората са обезпокоени от факта, че едрото животно е пристигнало без пречки в селото, което е с население от над 700 души. Бошнаков заяви, че в региона няма нанесени щети от мечки. Единствените щети, установени в района, са изпочупени клони по овошките на хората извън селото.

          Припомняме, че в нощта срещу 11 септември по доспатските улици се разхождаше мечка, която отново бе уловена от камера в родопския град на ул. „Георги С. Раковски“.  

          Общество

          Смяна във ВиК – Плевен: Калоян Къдрийски застава начело на водния оператор

          Дамяна Караджова -
          Калоян Къдрийски поема управлението на „Водоснабдяване и канализация“ – Плевен, съобщиха от управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
          Крими

          Трагедия в Попово: баща простреля дъщеря си – момичето е в болница

          Дамяна Караджова -
          Инцидент с огнестрелно оръжие разтърси град Попово, област Търговище, в късните часове на 3 октомври.
          Крими

          Намериха 17 000 часовници имитация в Бургас

          Десислава Димитрова -
          Митнически служители от Териториална дирекция Митница Бургас задържаха 16 995 ръчни часовници, имитиращи промишлен дизайн на световна търговска марка.

