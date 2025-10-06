Заради наводненията: България поиска помощ от ЕС

Министърът на вътрешните работи Даниел Митов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов проведоха работна среща, посветена на първите процедури по възстановяване на щетите от обилните валежи през последните дни.

- Реклама -

Най-сериозно пострадал е Югоизточният регион, където курортното село Елените беше буквално отнесено от водата, а в Царево и Бургас също са нанесени тежки щети.

„Приоритет е бързото възстановяване на инфраструктурата и подпомагането на пострадалите общини,“ подчертаха министрите.

С официално писмо заместник-министърът на МРРБ Юра Витанова е инициирала процедура по кандидатстване по фонд „Солидарност“ на ЕС за Югоизточния регион.

МВР ще има ангажимент да обобщи първичните оценки на щетите и допустимите разходи, а МРРБ ще подготви документацията за кандидатстване.

„Ще работим в синхрон, за да осигурим европейско финансиране и възможно най-бързо възстановяване на засегнатите райони,“ коментираха участниците в срещата.

По време на разговорите е обсъдена и координацията между „Пътна полиция“ и АПИ относно временната организация на движението по време на ремонтните дейности по магистралите, с цел облекчаване на трафика в засегнатите участъци.

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз е основният инструмент за подпомагане на възстановяването след природни бедствия като наводнения, пожари, земетресения, бури или суши.

Той дава възможност на ЕС да предостави финансова помощ на държавите членки или страни кандидатки, за да се справят с последствията от големи природни бедствия и да възстановят нормалния живот в засегнатите региони.