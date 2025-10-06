НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Защо София временно сама ще събира отпадъците си?

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          От неделя боклукът на над 300 хиляди столичани ще се събира временно от общинското предприятие за третиране на отпадъци, след като изтече договорът с досегашната частна фирма. Причината е, че в новия конкурс се е явил само един кандидат, който е предложил цена близо два пъти по-висока от досегашната.

          - Реклама -

          Общината ще осигурява двуседмично събиране на битовите отпадъци, включително и на строителни отпадъци, за които са поставени специални контейнери. В квартал „Люлин“ пунктовете са осем, а в „Красно село“три.

          От Столичния инспекторат призоваха гражданите да продължат да изхвърлят разделно отпадъците си, тъй като извозването на боклука от цветните контейнери не е засегнато. От днес на терен ще има и доброволци, които ще съдействат на жителите.

          Инспектори ще извършват постоянни проверки и ще следят за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от недобросъвестни търговци, като при установени нарушения ще бъдат налагани санкции.

          От неделя боклукът на над 300 хиляди столичани ще се събира временно от общинското предприятие за третиране на отпадъци, след като изтече договорът с досегашната частна фирма. Причината е, че в новия конкурс се е явил само един кандидат, който е предложил цена близо два пъти по-висока от досегашната.

          - Реклама -

          Общината ще осигурява двуседмично събиране на битовите отпадъци, включително и на строителни отпадъци, за които са поставени специални контейнери. В квартал „Люлин“ пунктовете са осем, а в „Красно село“три.

          От Столичния инспекторат призоваха гражданите да продължат да изхвърлят разделно отпадъците си, тъй като извозването на боклука от цветните контейнери не е засегнато. От днес на терен ще има и доброволци, които ще съдействат на жителите.

          Инспектори ще извършват постоянни проверки и ще следят за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от недобросъвестни търговци, като при установени нарушения ще бъдат налагани санкции.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Демерджиев за Радев: „Със сигурност не прави партия в президентството“

          Новинарски Екип -
          Делян Пеевски пусна в пространството въпроса за президентска партия, като заяви, че президентството се пише устав на партията на Радев.
          Крими

          Разследването на фаталното рали край Варна продължава

          Новинарски Екип -
          След тежкия инцидент по време на рали състезание в неделя, Окръжната прокуратура във Варна започна разследване на трагедията.
          Култура

          Румен Радев връчва наградите „Джон Атанасов“

          Новинарски Екип -
          Президентът Румен Радев ще връчи отличията на лауреатите на президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2025 година. 

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions