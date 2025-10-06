Защо София временно сама ще събира отпадъците си?

От неделя боклукът на над 300 хиляди столичани ще се събира временно от общинското предприятие за третиране на отпадъци, след като изтече договорът с досегашната частна фирма. Причината е, че в новия конкурс се е явил само един кандидат, който е предложил цена близо два пъти по-висока от досегашната.
Общината ще осигурява двуседмично събиране на битовите отпадъци, включително и на строителни отпадъци, за които са поставени специални контейнери. В квартал „Люлин“ пунктовете са осем, а в „Красно село“ – три.
От Столичния инспекторат призоваха гражданите да продължат да изхвърлят разделно отпадъците си, тъй като извозването на боклука от цветните контейнери не е засегнато. От днес на терен ще има и доброволци, които ще съдействат на жителите.
Инспектори ще извършват постоянни проверки и ще следят за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци от недобросъвестни търговци, като при установени нарушения ще бъдат налагани санкции.
