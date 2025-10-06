НА ЖИВО
          Земетресение разтърси Киргизстан

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано днес в Киргизстан, съобщи Ройтерс, цитирайки данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).

          Трусът е бил на дълбочина от около 7 километра, като е усетен в няколко населени места в региона.

          По първоначална информация няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. Службите продължават да наблюдават обстановката.

