Земетресение разтърси Киргизстан

Земетресение с магнитуд 5,5 беше регистрирано днес в Киргизстан, съобщи Ройтерс, цитирайки данни на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център (EMSC).
Трусът е бил на дълбочина от около 7 километра, като е усетен в няколко населени места в региона.
По първоначална информация няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети. Службите продължават да наблюдават обстановката.
An earthquake of magnitude 5.5 struck the Kyrgyzstan region in the early hours of Monday, according to the European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC)— Hindustan Times (@htTweets) October 6, 2025
