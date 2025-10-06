Земетресение в България

Земетресение с магнитуд 2.0 по скалата на Рихтер е регистрирано в България, съобщават от НИГГГ към БАН.
Трусът е регистриран в 11:17 часа, а епицентърът му е в близост до Разлог, на по-малко от 6 км от града.
Към момента няма информация трусът да е усетен.
