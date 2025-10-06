НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 06.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Земетресение в България

          Трусът е регистриран в 11:17 часа, а епицентърът му е в близост до Разлог, на по-малко от 6 км от града.

          0
          0
          Земетресение в Разлог
          Земетресение в Разлог
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Земетресение с магнитуд 2.0 по скалата на Рихтер е регистрирано в България, съобщават от НИГГГ към БАН.

          - Реклама -

          Трусът е регистриран в 11:17 часа, а епицентърът му е в близост до Разлог, на по-малко от 6 км от града.

          Към момента няма информация трусът да е усетен.

          Земетресение с магнитуд 2.0 по скалата на Рихтер е регистрирано в България, съобщават от НИГГГ към БАН.

          - Реклама -

          Трусът е регистриран в 11:17 часа, а епицентърът му е в близост до Разлог, на по-малко от 6 км от града.

          Към момента няма информация трусът да е усетен.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Бивш премиер на Гърция напуска парламента, но остава в политиката

          Никола Павлов -
          Бившият министър-председател на Гърция Алексис Ципрас обяви, че се оттегля от парламента, но няма намерение да напуска политиката, съобщи държавната телевизия ЕРТ. В изявление, публикувано...
          Общество

          Смяна във ВиК – Плевен: Калоян Къдрийски застава начело на водния оператор

          Дамяна Караджова -
          Калоян Къдрийски поема управлението на „Водоснабдяване и канализация“ – Плевен, съобщиха от управителния съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД.
          Общество

          Циклонът „Барбара“ нахлу в Гърция

          Десислава Димитрова -
          Циклонът "Барбара" предизвика проливни дъждове, бури и спад на температурите в Гърция, a понеделник се счита за най-опасния ден. Вятърът ще духа от запад със скорост от 3 до 5 по скалата на Бофорт, достигайки 6 в морето. 

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions