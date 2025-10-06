Желязков: Многостранното сътрудничество позволява общи решения и координация

Многостранното сътрудничество е онази форма, която позволява при равнопоставеност на участниците да се постигат общи решения и координация, заяви премиерът Росен Желязков при откриването на Четвъртия форум на главните прокурори от Балканските страни, който се провежда в София.

„Това издание показва значимостта на международното сътрудничество в областта на ефективното правоприлагане, особено на Балканите – регион с интензивен исторически, политически и социален път. Те са люлка на предизвикателства, но и място на големи възможности“, посочи Желязков.

Премиерът подчерта, че Балканите дават предпоставки за успехи, но и сериозни изпитания за ефективното правоприлагане.

„Когато говоря за правоприлагане, е ясно, че позитивното право е онази гаранция, при която правилата за поведение трябва да бъдат прилагани по най-добрия начин“, допълни той.

Желязков отбеляза, че винаги е имало разделение между балканските държави, най-често поради граници, които понякога са фикция, а друг път средство за сдържане или неправомерно правоприлагане.

„Това е в разрез с естествения еволюционен път на развитие“, каза премиерът.

Четвъртият форум на главните прокурори от Балканските страни събира ръководители на прокуратури от Югоизточна Европа и представители на партньорски институции от Европейския съюз.

Събитието се провежда по инициатива на главните прокурори на България и Турция. Първият форум се е състоял през 2019 г. в Измир, а София е домакин за втори път. Основната му цел е да поддържа стабилното партньорство и взаимодействие между прокуратурите на Балканите по въпроси, свързани с борбата с трансграничната организирана престъпност, нелегалната миграция и наказателното правосъдие.